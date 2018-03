La processó s'assegura al darrer minut que el recorregut sigui el de sempre i perd un pas

La processó de Divendres Sant de Manresa farà el mateix recorregut que l'any passat. Un malentès de l'organització amb l'Ajuntament els va portar a desestimar passar per la plaça de Sant Domènec per por de xocar amb les branques d'un arbre, i a desviar el seguici pel carrer de Jaume I. L'organització explicava ahir a Regió7 que l'Ajuntament no havia volgut podar l'arbre. Aquest va informar que el que es farà, com cada any, és apartar una mica les taules de la terrassa de Las Vegas perquè pugui passar el seguici i que no caldrà podar cap arbre ni tampoc canviar el recorregut habitual.

La comitiva d'enguany perdrà el pas del Crist Captiu del barri del Poble Nou, que no hi podrà ser per manca de gent. No vol dir que ja no surti més. L'any passat hi va tornar la confraria de la Verge dels Dolors, que feia un parell d'anys que no hi participava. Les que no hi han tornat són la confraria de la Mare de Deu de la Soledat, que se'n va absentar el 2016, i la de la Nostra senyora del Roser, que ho va fer l'any anterior, el 2015.

El conegut com encuentro, que és quan els portants inclinen la Macarena davant de Crist, es tornarà a fer a la Baixada de la Seu, com l'any passat, que es va recuperar després de tres anys sense celebrar-se. Serà al final de recorregut, a 3/4 de 12 de la nit, si es compleixen les previsions de l'organització, que repeteix per segon any. En aquest encuentro hi haurà un canvi. El pas del Natzarè, que era el que tradicionalment el feia amb la Macarena, no hi participarà perquè volia que la trobada es fes a la meitat del recorregut, a la plaça de Crist Rei, com s'havia fet abans, i no a la Baixada de la Seu. Enlloc seu el faran la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist.



L'ordre de la comitiva

La 19a processó d'ençà que es va recuperar, sortirà a 2/4 de 9 del vespre de davant de la Seu, amb els Armats al capdavant, obrint pas, com ja explicava l'historiador Sarret i Arbós que van fer a la primera, el 1704. Seran una setantena. Darrere seu hi aniran la Creu d'Improperis; el pas i confraria del Natzarè; l'Associació Reparadora Pius IX (cos de portants del Sant Crist); la presidència de la processó amb la relíquia de la Santa Espina i, enguany, amb el nou rector de la Seu estrenant-se; la Dansa de la Mort; el pas i confraria de la Verge de la Bona Mort; el pas i penó de la confraria de la Verge dels Dolors; el pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang del Senyor Jesucrist i el pas de la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena.



Les afectacions

Amb motiu de la processó, es prohibirà l'estacionament de vehicles a partir de les 2 del migdia a: Baixada de la Seu, plaça d'en Creus, Alfons XII (càrrega i descàrrega) i Guimerà. Un temps prudencial abans del començament (uns 30 minuts) quedaran tallats tots els accessos al recorregut. La principal afectació serà la prohibició de l'accés a plaça de Sant Domènec des de la Bonavista i la carretera de Cardona. El servei de bus també es veurà afectat. Els canvis es podran consultar per telèfon al 93 875 71 50 o bé a la web.