La ràdio, una nova eina de formació per a joves amb risc de fracàs escolar a Manresa

La cooperativa Gedi ha engegat una nova ràdio social a Manresa conduïda per adolescents que manifesten absentisme i risc de fracàs escolar. Sota el nom de Ràdio Social La Clau, el canal de comunicació busca ajudar-los a desenvolupar habilitats com ara "la lectura, l'escriptura o a expressar-se", segons ha explicat un els integrants de Gedi, Norman López. Quatre cops a la setmana, els joves emeten continguts via Internet, elaborats per ells mateixos.

Les emissions han arrencat aquest 2018 i s'hi realitzen, entre d'altres, informatius, ràdio-fórmula, tertúlies i retransmissions. Els 'aprenents' a periodistes són una trentena d'adolescents de tercer i quart d'ESO d'Instituts de tota la comarca del Bages, inscrits a la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) La Clau, que està gestionada per la cooperativa Gedi.

Les emissions de la nova Ràdio Social La Clau han arrencat aquest 2018 i, cada dia, generen nous continguts. S'hi realitzen informatius, ràdio-fórmula, tertúlies, retransmissions, entre d'altres. "Intentem treballar tots els formats", explica López, que també reconeix que "malgrat que teníem moltes expectatives, estem fent moltes més coses del que pensàvem". En aquest sentit, l'educador de la UEC, Isaac Aureli, ha apuntat que la implicació dels joves ha estat clau. Posa com a exemple un cas real que ha succeït al barri de la Font dels Capellans, on s'ubica la UEC La Clau. Els joves "van detectar que es feien activitats gratuïtes que s'han deixat de fer i neix d'ells mateixos la inquietud periodística d'investigar el que ha passat", explica. Ara s´estan preparant "entrevistes i reportatges per donar visibilitat a l'assumpte", afegeix.



Una eina educativa



Aureli remarca el "potencial didàctic" que té la Ràdio Social La Clau pels joves. Diu que té efectes en més àmbits dels que pensaven i en matèries curriculars que van més enllà de la llengua. Com autèntics periodistes, elaboren les seves peces buscant "les fonts, corroboren la veracitat, sintetitzen...", enumera. A més, afegeix, "des d'un caire més humà, els hi ha donat una empatia social més gran de la que tenien".

Les xarxes socials també juguen un rol important en el projecte però "des d'un punt de vista pedagògic", afegeix l´educador. I és que els joves són també els encarregats de liderar les xarxes socials del mitjà que condueixen i de penjar els continguts a la pàgina web. A més, disposen d´un canal a Youtube on es pengen els programes enregistrats en vídeo, un cop han estat emesos.



Construir un mitjà



Una UEC és un recurs educatiu que combina la formació teòrica amb l'adquisició de coneixements a través de la pràctica de diferents oficis, com és el cas de la Ràdio Social La Clau. Per tal d´ajudar-los a assolir l'èxit escolar, els educadors de la UEC i el tutor del centre on estudien fan una adaptació en el currículum dels joves que incorpora activitats molt més pràctiques que les que es fan en un centre ordinari. Aquest fet els dona l'oportunitat de completar la seva escolarització obligatòria.

A hores d'ara, el projecte de la Ràdio Social La Clau, que compta amb el suport de la Fundació La Caixa, es troba encara en una fase molt embrionària. Carles Jódar, coordinador de Gedi Media, explica però que davant el bon funcionament que està tenint i els efectes que està causant en els adolescents aspiren a anar més enllà i, potser, en un futur a mig o llarg termini, acabar esdevenint un "mitjà de comunicació multimèdia" que informi de l'actualitat com un de convencional però sense perdre aquesta visió social i educativa. Així, afegeix, es podria fins i tot arribar a convertir en una "sortida professional" pels joves que en formen part. "És periodisme posat al servei de l'educació social", conclou.