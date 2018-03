Els grups de la processó de Manresa aconsegueixen un seguici més compacte

El silenci era sepulcral tot i la munió de gent que omplia la Baixada de la Seu. La sortida de la basílica de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena és un dels moments més esperats de la processó de Manresa, i quan la imatge fa acte de presència, el silenci es trenca pels aplaudiments i els visques. Després, les trompetes i els tambors són, fins al final, la banda sonora del seguici religiós. Aquest any, al primer tram, la comitiva va aconseguir una processó compacta, a diferència d'altres anys en què els passos es distanciaven perquè la confraria de la Macarena no aconseguia atrapar els primers grups.

La processó va deixar algunes imatges curioses. La primera va ser al punt on es va cantar la saeta. A la casa Planell de la Baixada de la Seu, des d'on la cantaora li dedicava la saeta, hi havia un gran llaç groc i una pancarta en què es demanava l'alliberament dels presos polítics. El cant va donar pas als aplaudiments. Aquest és un dels moments que congreguen més gent de tota la processó, que cada any demostra tenir un gran poder de convocatòria. De fet, a les 8 del vespre, quan els Armats ja eren a la Baixada de la Seu per anar creant expectació amb els repics de tambors, ja s'hi anava concentrant gent per veure el tret de sortida del seguici religiós. Mitja hora més tard, quan les campanes de la basílica indicaven que eren dos quarts de 8, i les portes es van obrir, centenars de persones omplien aquest punt del Barri Antic.

Quan Nostra Senyora de de l'Esperança Macarena girava cap al carrer Vallfonollosa, els Armats ja estaven a Alfons XII,però la comitiva de la processó de Manresa és llarga i entremig dels passos només hi havia pocs metres de distància. Les primeres confraries s'esforçaven per mantenir unida la comitiva i anaven a un pas molt lent i no tiraven endavant fins que no veien avançar les imatges que les seguien. A la Plana de l'Om, els grups ja no van poder mantenir tan compacta la processó, tot i l'esforç perquè no hi hagués espais molt buits entremig.

El seguici es va començar a trencar quan el grup de la Dansa de la Mort s'aturava per fer el seu ball i quan la Germandat de Nostra Senyora de Macarena –que porten la figura que pesa més de la processó– no podien seguir la velocitat del pas que la precedia. Tot i que el tram d'inici és el més seguit, al llarg del recorregut hi havia persones que volien veure com desfilaven els passos.

Les persones que passejaven per la Muralla del Carme van poder veure les mesures de seguretat de la processó d'enguany. Una furgoneta dels Mossos d'Esquadra i una altra de la Policia Local impedien el pas a qualsevol vehicle a la carretera de Vic en la direcció de la processó. A part, agents dels dos cossos policials vigilaven els voltants de l'espai per on passava la comitiva.

Ahir hi havia un pas menys a la processó de Manresa. No va sortir la figura del Vivent del Crist Captiu per manca de gent.