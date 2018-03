Manresa retirarà uns pilons de 4.500 euros, posats el gener, per queixes

Els pilons instal·lats a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa el 4 de gener passat i que van costar 4.500 euros a l'Ajuntament seran retirats a causa del malestar que ha generat entre veïns i treballadors del sector. Els pilons, segons ha denunciat Marina Hosta, presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, «estan instal·lats pràcticament al mig de la calçada i deixen un espai molt estret per a vehicles, i ja han provocat topades».

Tot i això, el consistori ha informat que els pilons no es trauran immediatament, com exigeixen els veïns, sinó que es retiraran «quan es construeixi la vorera». Aquesta actuació ara mateix depèn de la tramitació urbanística dels terrenys que ha de realitzar l'Ajuntament, ja que formen part del pla parcial del sector, però no està desenvolupat.

Això significa que l'Ajuntament dóna la raó als veïns i treballadors, i es compromet a millorar una actuació que ha constatat que no ha obtingut «els resultats esperats», però, amb tot, no garanteix que els pilons es retirin aviat i ni tan sols dins d'aquest any 2018: «El compromís és intentar fer-ho aquest any, però depèn de la tramitació urbanística», han reconegut fonts municipals.

Marina Hosta ha manifestat que «volem que treguin els pilons abans que es pugui fer l'actuació conjunta per construir-hi una vorera.



S'intentarà fer durant aquest any



L'Ajuntament no pot comprometre's a retirar els pilons de manera immediata perquè no disposa dels terrenys per completar la vorera des de l'escola Ítaca fins al carrer de Sant Cristòfol (al llarg de la carretera del Pont), atès que formen part del pla parcial del sector, que no està desenvolupat. Això vol dir que es tracta de terrenys que s'hauran de cedir a l'Ajuntament quan es desenvolupi el pla, però, com que aquesta actuació no es farà a curt termini, els ter-renys s'hauran d'intentar obtenir abans per tal que els deixin ocupar per realitzar aquestes obres.

L'Ajuntament justifica la instal·lació dels polèmics pilons explicant que «es va fer aquesta actuació provisional perquè l'únic que pretenia era crear una franja de seguretat per a les persones».



Gestions per obtenir els terrenys



Ara, i segons fonts de l'Ajuntament, des de l'àrea de Gestió Urbanística «s'estan fent els passos necessaris per obtenir els terrenys per fer la vorera. Una gestió que no requerirà cap expropiació.

Un cop aconseguits els ter-renys, l'actuació plantejada per l'Ajuntament consistirà a allargar la vorera existent (desbrossant i rascant el talús superior) i retirar els polèmics pilons. L'obra també inclou endreçar l'espai de davant de l'entrada posterior de l'escola Ítaca, buscar la connectivitat entre la vorera que s'allargarà i la que ara hi ha; i millorar l'accés al camí escolar, fent graons, posant-hi una barana i resolent l'arrancada d'aquest camí en direcció a Sant Cristòfol. Les obres seran finançades per l'Ajuntament.



Una demanda de l'escola Ítaca



La col·locació dels pilons, el mes de gener, corresponia a una sol·licitud del districte de Llevant 2016, que es va fer responent a una demanda que s'havia fet des de l'AMPA de l'escola Ítaca, i que es deia «Millora de la mobilitat i la seguretat a l'entorn de l'escola Ítaca». L'actuació va vinculada a la millora del camí que va des del carrer de Sant Cristòfol, on hi ha una bona zona d'aparcament i on és previst ubicar-hi una estació de bus, fins al davant de l'escola.

D'altra banda, la Junta de la Sèquia ha fet una part de l'actuació per arranjar el camí de la Sèquia (el que va cap al carrer de Sant Cristòfol), però falta completar l'arranjament del camí.