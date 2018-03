Manresa rep el certificat de Ciutat amb Caràcter, de la Generalitat

Manresa ha rebut el distintiu de Ciutat amb Caràcter que atorga l'Agència Catalana de Turisme en el marc de l'Any del Turisme Cultural, que té com a objectiu promoure el patrimoni cultural català.

La distinció de Ciutats i Viles amb Caràcter és una marca del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat que, a banda de Manresa, també ha rebut ara la vila de Montblanc. Per la seva banda, Calella de Palafrugell i Montsonís han estat els primers nuclis que han rebut el segell Pobles amb Encant.

Per a la inclusió en aquesta marca promocional, a Manresa se li ha valorat especialment el fet que va ser la ciutat que va inspirar Ignasi de Loiola. L'Agència Catalana de Turisme valora el fet que la capital del Bages «projecta el seu caràcter espiritual i és el punt neuràlgic del tram català del Camí Ignasià», a més de ser «la ciutat de la llum del gòtic i un referent del barroc català». Com a elements d'interès per al visitant destaca el patrimoni immaterial ignasià i jesuïta, la Seu, la Sèquia, el Centre d'Interpretació del Carrer del Balç, el Pont Vell, el convent de Santa Clara i el Palau del Bisbe, entre d'altres. Manresa ha complementat la candidatura que ara ha estat acceptada amb la capitalitat de la cultura catalana, fires com la de la Mediterrània i l'Aixada, els seus itineraris modernistes, rutes com l'Anella Verda i el seu important llegat industrial. La marca Ciutats i Viles amb Caràcter i el segell Pobles amb Encant formen part dels programes de treball de l'Agència Catalana de Turisme en l'àmbit del turisme cultural.



Promoció específica



La seva finalitat és atraure aquells turistes interessats pel turisme cultural i situar Catalunya com una destinació de referència en aquest segment.

Les localitats que aconsegueixen aquesta distinció entren en un pla de promoció específic de l'Agència Catalana de Turisme.

Ara, Manresa, Montblanc, Calella de Palafrugell i Montsonís se sumen a les certificades el novembre: Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès i Tortosa.