Vols saber com es va formar la muntanya de Montserrat?

Com s'ha format Montserrat? La pregunta la respon una exposició temporal que ha muntat el Museu de Geologia Valentí Masachs de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (UPC-EPSEM). En tres plafons explica d'una forma senzilla, didàctica i entenedora el procés geològic que va començar fa més de 55 milions d'anys i que ha donat forma al massís de Montserrat.

55 milions d'anys «és ahir mateix, geològicament parlant», comenten Josep Biosca i Joaquim Sanz, exprofessors del centre i vinculats al Museu de Geologia, i la directora de l'equipament, Pura Alfonso. Amb tres plafons amb fotos gegants de Montserrat, entre les quals en destaca una de la Roca Foradada, es fa el viatge en el temps. En un d'ells hi ha detalls de l'iniciador dels estudis geològics de Montserrat, el sacerdot Jaume Almera al final del XIX. En un altre s'explica l'acció geològica de l'erosió, que ha donat forma a Montserrat i a les seves característiques agulles. Al tercer plafó hi ha material com diferents roques del massís, en algunes de les quals s'aprecia perfectament petxines i una vèrtebra d'un sireni, un mamífer marí que habitava l'actual Montserrat quan era un mar.

«És una exposició senzilla però efectiva», comenta Biosca. «I si algú hi vol aprofundir, només ha de fer que demanar-ho». Amb les imatges i gràfics es relata que el centre de Catalunya era cobert per un mar, el Tetis. Hi desembocaven dos rius que van formar dos grans deltes, on es van anar acumulant sediments. Un d'aquests era on ara hi ha Montserrat. Quan el mar es va assecar, les forces tectòniques van fer aixecar l'actual massís. També el de Sant Llorenç del Munt. Un procés de milions d'anys. En fa uns 25 que el relleu montserratí és com ara, i els canvis geològics continuen. «Els despreniments que hi ha sovint a Montserrat no són res més que la continuació d'aquest procés, que és extremadament lent i que depèn bàsicament de la climatologia», afirma Biosca.

El material que es mostra ha sortit del fons del Museu de Geologia. Les fotografies les han cedides Sarrió.

La iniciativa va néixer arran de l'interès de diversos centres educatius de Manresa i comarca sobre la formació geològica de Montserrat. També de Barcelona. És el cas del Liceu Francès. Tots ells es van posar en contacte amb el Museu de Geologia de Manresa per demanar assessorament, explica Biosca.

En el cas del Liceu Francès, «ens van fer la consulta de si podríem fer unes excursions monogràfiques sobre temes geològics. Nosaltres els vam proposar Montserrat, i els vam preparar sis sortides guiades al massís», en una de les quals es va parlar de la seva formació geològica». Hi van prendre part més de 120 alumnes.

Segons Biosca, «no ens hem inventat res de nou, però sabem on acudir i què recercar per tal d'oferir uns coneixements». En aquest cas, d'una formació geològica única. També es va fer difusió en altres centres del treball sobre el massís i, «davant l'èxit que ha tingut, es va decidir mantenir la mostra al Museu de Geologia fins a final del curs acadèmic».