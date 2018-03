El solar obert al carrer Barreres de Manresa tindrà cistelles de bàsquet

L'enderroc de set finques deshabitades, de titularitat municipal i en estat de ruïna al xamfrà del carrer de les Barreres amb el d'en Tahones, s'ha acabat. El maig és previst que quedi enllestida l'endreça del solar, de més de 860 m2, que restarà pendent d'un pla de transformació urbana que inclourà fer-hi pisos, una plaça i un nou carrer. Mentre no es porti a terme aquest pla, s'adequarà com a espai públic. Entre altre mobiliari, hi haurà unes cistelles de bàsquet com a elements de joc per a joves.

Una vegada acabats els enderrocs a Barreres, iniciats el gener passat amb un cost del voltant dels 115.000 euros, l'Ajuntament està començant una actuació per endreçar l'espai resultant, que tindrà un caràcter provisional, atès que el sector està pendent del pla de transformació urbana esmentat. Les actuacions que ara es porten a terme són l'anivellament del terra, per evitar l'acumulació d'aigües, i un acabat de paviment tou.

D'altra banda, es blindarà l'espai per evitar-hi l'accés de vehicles i s'hi disposaran elements de mobiliari i cistelles de bàsquet. Alguns elements, com ja es va dir, s'estan elaborant aprofitant material dels enderrocs, com ara bigues de fusta, amb la voluntat de deixar l'espai endreçat de manera sostenible i econòmica aprofitant materials que haurien estat de rebuig. És previst que aquesta actuació estigui a punt el maig.