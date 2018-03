Star Wars, Ladybug i Super3, els reis de la mona d'enguany

Les pastisseries de Manresa entomen amb un gran optimisme les vendes de mones de Pasqua per a enguany. I és que la tradició de regalar el tradicional pastís i la figura de xocolata es manté ben viva: «De padrins i padrines n'hi continua havent i, tot i que molts cops els fillols no estan batejats, regalar la mona és una tradició que agrada i es manté». Així ho explica la responsable del Forn d'en Pep, Lourdes Basora, que coincideix amb els responsables d'algunes pastisseries manresanes consultades per aquest diari.

Les figures més demanades aquest any (ja siguin de plàstic o fetes de xocolata) són les de la saga de Star Wars, de la sèrie Ladybug o de personatges del Super3, com el Mic, la família del Super3 o el Biri Biri. Tampoc perden pistonada altres personatges que ja van triomfar en campanyes passades, com ara la Patrulla Canina, Frozen, Mario Bross, PJ Masks o figures del Barça, tot un clàssic.

La venda de mones viurà els dies més forts entre aquest diumenge i dilluns, tot i que les compres d'aquest pastís cada vegada es reparteixen més en el temps. Tal com han descrit responsables de pastisseries manresanes, hi ha qui ja va regalar la mona el cap de setmana passat i qui ho farà després del dilluns de Pasqua. Les causes són diverses: per una banda, hi ha qui marxa a passar uns dies fora i ha de buscar una altra data per regalar la mona, i també hi ha famílies, amb pares separats, que no coincideixen amb els fills en el dia assenyalat.

Carme Moreno, de La Llaminadura, explicava a principi d'aquesta setmana que «nosaltres ja fa dies que venem mones». Diumenge i dilluns seran els més intensos, però la venda cada cop és més repartida». Igualment, Lourdes Basora, del Forn d'en Pep, comentava que «nosaltres a principi de setmana hem anat venent sobre encàrrec, i a partir de divendres ja tindrem la demanda més forta».

Puri Morales, supervisora d'una part de les botigues de La Lionesa–Forn de Cabrianes, assenyalava que «aquest any hem tingut més encàrrecs amb antelació que en altres temporades». Igualment, Maria Blaya i David Pérez, mare i fill, de la pastisseria El Cigne, explicaven, satisfets que «les vendes estan anant molt bé. Enguany, tenim encàrrecs des de dissabte passat: hi ha una part de clients que ja han regalat la mona i altres que ho faran passat Pasqua». També Rosario Cornejo, responsable de Forn Passeig, explica que «des de diumenge de Rams ja venem mones, tot i que el dia de més vendes serà dilluns».

Què es ven més, el pastís o la figura de xocolata? Les cinc pastisseries manresanes consultades per aquest diari coincideixen a contestar que «les dues coses igual. Els padrins s'ho solen repartir, i un regala la figura i l'altre, el pastís», assenyala Carme Moreno.

Igualment, Puri Morales assegura que «conviuen els dos dolços: el pastís i la figura de xocolata», afirmació en què també coincideixen David Pérez Blaya i Rosario Cornejo. Les mones que continuen triomfant són les tradicionals: de mantega i fruita, caputxina i ou filat, que agraden a un públic «de més edat» i, en canvi, «la gent jove s'inclina per la nata i la trufa», explica Puri Morales.



Opcions per a totes les butxaques



Des de 15 euros fins a 200. De mones n'hi ha per a totes les butxaques i si s'opta per un conjunt d'ous de xocolata, per exemple, amb 15 euros pot ser suficient. En canvi, una figura de xocolata, de grans dimensions, es pot enfilar fins als 200 euros.



Més vendes que l'any passat



El Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província espera que al conjunt de Catalunya es venguin unes 700.000 mones de Pasqua artesanes, xifra que representa el 10% més que l'any passat. Segons ha explicat el president del gremi, el castellterçolenc Elies Miró, uns dels motius que explicarien aquest lleuger increment és que enguany la celebració coincideix amb els primers dies del mes, un període més favorable per a l'economia domèstica.