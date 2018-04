Montserrat registra la segona ràfega més intensa del país en l'episodi de ventades

El sud de la Catalunya Central va ser un dels punts on el vent va bufar més intensament ahir, en l'episodi de ventades que va afectar bona part del país. De fet, a Montserrat es va registrar la segona ràfega de vent més forta de tot Catalunya, on el vent bufava a 94 quilòmetres per hora. Els Bombers van haver de fer sortides al llarg del matí i el migdia al Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat Nord, sobretot per retirar arbres que van caure en voreres i carreteres a causa del vent.

El registre de Montserrat només va ser superat per les ratxes de Mas de Barberans (Montsià), on el vent bufava a una velocitat de 99 quilòmetres per hora, segons les dades facilitades ahir per Protecció Civil. La majoria d'estacions meteorològiques van registrar vents de 70 quilòmetres per hora.

Els bombers van haver de fer sortides durant tot el matí i el migdia per caigudes d'arbres a la Catalunya Central. Tot i que no hi haver cap ferit, els Bombers van rebre avisos per retirar arbres a les carreteres, principalment a la Llacuna, Masquefa, Abrera d'Anoia, Esparreguera, Martorell i Collbató. A Manresa, els Bombers també van haver de fer una sortida per la branca escapçada d'un arbre al carrer Guifré el Pilós amb Bisbe Torres. També van haver d'assegurar un rètol que estava a punt de caure al polígon de Bufalvent i van haver de fer una sortida per una cornisa que estava a punt de caure al passeig Pere III.

A la capital del Bages, el vent també va arrencar un arbre al car-rer de Sant Fruitós i va estar a punt de fer caure les teules d'un bloc de pisos al carrer Cintaires.



Port del Comte tanca zones altes

L'estació d'esquí del Port del Comte ha haver de tancar les zones més altes durant unes hores ahir a la tarda per les fortes ràfegues de vent. Segons el director de l'estació, Albert Estella, el vent superava els 80 quilòmetres per hora a les cotes superiors. «Per seguretat, durant una hora hem tancat la zona del Querol i durant més o menys tres hores, la zona de l'Estivella, la part del darrere de la qual és més perillosa en situacions així», deia Estella.

Tant el Mirador del Querol com la part superior de l'Estivella es troben en cotes de més de 2.000 metres d'altitud. Totes les altres pistes del Port del Comte, i els cor-responents remuntadors, van continuar funcionant ininterrompudament durant la jornada.

Pel que fa a la resta del territori català, Protecció Civil va desactivar quan faltaven pocs minuts per a les deu de la nit l'alerta del Vencat. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent va afluixar al vespre arreu del país.

Trànsit va aixecar pels voltants de les 4 de la tarda de dissabte la restricció de circulació de camions de més de 3.500 quilos buits i autocaravanes a l'A-7 i l'N-340 pel fort vent al Camp de Tarragona i l'Ebre. També es va inter-rompre la circulació de trens a les línies R14 i R15 gairebé una hora entre Tarragona i Reus per la caiguda de part d'una teulada sobre la catenària.

Les fortes ratxes de vent van obligar a tancar el Parc Güell de Barcelona com a mesura de precaució. Inicialment, s'havia clausurat parcialment només la part alta del Parc Güell però a partir de la 1 del migdia la Guàrdia Urbana va procedir a tancar tot el recinte als visitants. «El parc romandrà tancat en espera que disminueixin les fortes ratxes de vent, disculpeu les molèsties», precisa la mateixa Guàrdia Urbana al seu compte de Twitter.