Menys de l'1% dels ingressats a la unitat psiquiàtrica d'Altahia es queixen del servei

El servei assistencial de la unitat psiquiàtrica d'Althaia està en consonància amb el que s'ofereix a altres centres de Catalunya, segons les dades de la mateixa fundació sanitària. Els responsables del Centre de Salut Mental de l'hospital manresà volen deixar clar que el servei mèdic i assistencial funciona sense mancances, i per aquest motiu han fet públic a Regió7 que l'any passat menys de l'1% dels ingressats van formalitzar una queixa. Són dades que han donat a conèixer després que la Plataforma per a la Millora de la Salut Mental a la Catalunya Central hagi denunciat en reiterades ocasions «greus deficiències» en l'atenció a pacients amb trastorns mentals a Althaia.

Dels 441 pacients ingressats a la unitat psiquiàtrica del centre, només quatre van presentar una reclamació. Segons les xifres facilitades per l'hospital, en altres camps de l'assistència sanitària el nombre de queixes són mínimes si es té en compte el nombre de pacients atesos. Pel que fa a les Urgències, hi va haver cinc queixes d'entre 3.240 de persones ateses per qüestions relacionades amb la salut mental; el mateix nombre que van formalitzar els pacients de les consultes, per on van passar l'any passat 5.862 persones. Pel que fa el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, on s'atén menors de 18 anys, hi va haver tres queixes d'entre els 2.939 pacients.

«Respectem totes les opinions i afrontem la nostra feina amb l'esperit d'oferir sempre un millor servei, però les queixes expressades per la plataforma no s'adiuen a la percepció que en tenim nosaltres. El nombre de queixes i els estudis de satisfacció demostren, a més, que no oferim un mal servei», explica Àurea Autet, cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil. L'enquesta de CatSalut del 2016 sobre l'opinió dels pacients de l'atenció ambulatòria pel que fa a la salut mental, mostra unes xifres molt similars a la resta de centres que hi ha al país i indiquen que hi ha el 96,5% de satisfacció pel que fa al tracte del psiquiatre als pacients, i el 84,9% hi continuaria anant.

Els responsables del Centre de Salut Mental també parlen de la formació i de la preparació del personal de la unitat. «Una de les coses que ens ha sabut més greu, del conjunt de denúncies de la plataforma, és la crítica a la poca formació i motivació de l'equip. El personal està molt implicat i treballa molt per oferir un bon servei i, a part d'estar preparats per excercir la nostra tasca, ens formem contínuament. Per exemple, els dimecres fem una sessió de formació en què un membre de l'equip es prepara un tema que ha de desenvolupar i, a part d'adquirir més coneixements mèdics, també ens formem quant a l'atenció i el tracte als pacients amb l'esperit de superar-nos», explica per la seva banda, Antònia Raich, psicòloga i cap de Participació i Mecenatge.

Althaia també ha facilitat el temps de les visites dels pacients, i que forma part del protocol dels especialistes a l'hora d'oferir l'assistència als pacients amb un trastorn mental. En el cas dels adults, la primera visita al psiquiatre és de 45 minuts, i la segona, de vint. I pel que fa als psicòlegs, la primera és d'una hora i la següent és de 40 minuts. En els menors de 18 anys, la primera visita a tots els especialistes és d'una hora, i la segona, de 30 minuts, per al psiquiatre i de 45 minuts al psicòleg.

Tot i les crítiques que ha rebut l'equip d'Althaia –malgrat que la plataforma diu que ho feia amb esperit constructiu–, els responsables asseguren que mantenen una bona relació amb els pacients, les famílies i les associacions que les representen. De fet, la Taula de la Salut Mental de Manresa, integrada per especialistes mèdics i responsables de les associacions, és l'espai en què s'interrelacionen.