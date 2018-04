L'Ajuntament dóna ajuts per rehabilitar habitatges privats i posar-los a lloguer social

Donar una ajuda d'entre 3.000 i 10.000 euros per al propietari d'un habitatge buit de manera que hi pugui fer les reformes necessàries per fer-lo habitable i obtenir la cèdula d'habitabilitat. A canvi, l'empresa municipal Forum, que és la que farà les obres adients, podrà posar a lloguer aquest habitatge fins a recuperar la inversió. Seran lloguers socials d'un mínim de tres anys. L'ajuda màxima per habitatge serà de 8.000 euros.

Des d'avui dimarts, dia 3 d'abril i fins al 15 de maig està oberta la convocatòria de l'Ajuntament de Manresa a través de Forum. Tal com ha explicat Joan Calmet, regidor d'Habitatge i Barris, en la roda de premsa celebrada aquest dimarts al migdia, la iniciativa forma part del Pla Local d'Habitatge de Manresa aprovat el 2017. Demanat per Regió7, Francesc Carné, gerent de Forum SA, ha comentat que és la primera vegada que l'Ajuntament impulsa un tipus d'ajuda com aquesta després de l'esclat de la bombolla immobiliària, que va posar l'empresa municipal contra les cordes. Anteriorment, durant el Pla de Barris, ha explicat, hi havia unes línies d'ajut amb aportacions a fons pedut que s'havien combinat amb ajuts de la Generalitat. Ajuts que van quedar aturats a partir del 2010.

Calmet, que s'ha congratulat de la iniciativa, ha explicat que en la majoria de casos, les inversions més necessàries són en cuines, banys i climatització. Feta la sol·licitud, i abans de concedir-la, els tècnics de Forum faran una inspecció en aquell habitatge per saber si pot rebre l'ajuda, i és que es pot donar el cas que el pis es pugui fer habitable però que l'escala no estigui en condicions i aquests ajuts només són de portes endins del pis en qüestió. Ha destacat que el fet que Forum gestioni el lloguer social serà una garantia per al propietari, que no s'haurà de preocupar. A més a més, l'empresa municipal li redactarà la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica, si s'escau.

Carné ha repassat alguns dels condicionats per poder gaudir d'aquestes ajudes, com ara que l'habitatge ha d'estar buit, ha de tenir entre 40 i 120 m2 útils i que no pot ser una residència habitual del propietari. També ha explicat com funcionarà la puntuació que es donarà -de fins a 100 punts- per valorar els habitatges per als quals es demanin les ajudes i ha puntualitzat que el propietari podrà revocar el contracte de lloguer del pis abonant tot l'import invertit sempre que vulgui. La idea és poder recuperar fins a cinc habitatges amb aquesta nova convocatòria d'ajuts.



El calendari i la presentació



El calendari és el següent: fins al 15 de maig es poden presentar les sol·licituds; es donaran dos mesos de marge als tècnics per estudiar-los i fer les inspeccions pertinents; a mitjan de juliol es comunicaran els adjudicataris; tornant de vacances s'encarregaran el faran els treballs i abans d'acabar l'any ja es podran habitar.

Les condicions es poden consultar a la pàgina web de forum (www.forumsa.cat). Les sol·licuds s'hauran de presentar al Registre de la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana SA (Forum), en horari de 9 del mati a 2 del migdia, des d'avui dimarts, dia 3 d'abril, fins al 15 de maig del 2018 inclòs. La sol·licituds es formularà mitjançant un imprès que hi ha disponible a la pàgina web esmentada.