L'Ajuntament de Manresa defensa el concurs de l'enllumenat que li ha suspès la Generalitat

En relació a la revelació feta pública pel PSC -que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, organisme que depèn de la Generalitat, ha anul·lat el plec de clàusules del concurs que l´Ajuntament de Manresa va convocar el juliol de 2017 per adjudicar un nou contracte del servei de manteniment de l´enllumenat públic i semàfors, i de l´obra de millora de diferents sectors i instal·lacions del municipi, valorat en 5,5 milions d´euros- el govern municipal assegura que la funció del tribunal de contractes és estrictament revisora i en cap cas ha fet res il·legal.

Segons la nota de premsa feta pública, l´Ajuntament de Manresa va tenir constància el dia 28 de març, just abans dels dies festius de Setmana Santa, de la resolució del Tribunal (que és un òrgan administratiu de la Generalitat, no pas judicial), del qual estava pendent des de l´agost del 2017, quan es va presentar recurs per part de l´empresa Electricitat Boquet SL.

CDC i ERC recorden que en el moment de la interposició del recurs, l´Ajuntament havia suspès el procés de licitació, per iniciativa pròpia.

L´objectiu del contracte era aconseguir un preu competitiu per tal d´estalviar recursos públics, així com minimitzar les afectacions dels treballs a la ciutadania. Aquesta era la pretensió de l´Ajuntament en el moment de redactar el plec de clàusules, i "en cap cas actuar de manera arbitrària ni afavorint cap empresa", sinó amb criteris tècnics, buscant un estalvi econòmic i minimitzar les molèsties.

El recurs interposat es fonamentava en la necessitat de fraccionar el lot inclòs a l´expedient corresponent a l´obra de millora de sectors d´enllumenat (lot 2), en sublots diferenciats. Val a dir que serveis tècnics municipals van valorar la necessitat de confeccionar aquestes actuacions en un sol lot tenint en compte la seva naturalesa semblant i una major coordinació i eficiència per a l´execució de les obres.

Preus més competitius

És a dir, l´Ajuntament va considerar que licitar les cinc fases incloses en el projecte executiu de manera agrupada permetia obtenir uns preus més competitius i també un millor seguiment de l´execució de les obres per part dels serveis tècnics municipals.

L´Ajuntament considerava que la subdivisió en lots portaria a una atomització excessiva del contracte, que afectaria la gestió i eficiència del serveis públics i també podria portar dificultats a l´hora de possibles exigències de responsabilitats entre les empreses intervinents. Sobre aquest aspecte, el tribunal no obliga a fer la divisió en sublots, si bé considera que aquesta ha de ser la tendència i, en cas de no fer la divisió, cal explicar-ne adequadament les raons.

Respecte de la impugnació del criteri d´adjudicació relatiu a la valoració del Pla d´execució de les obres, l´Ajuntament entenia que amb aquest criteri es podien valorar les propostes que minimitzessin l´afectació de les obres sobre l´entorn urbà i sobre el funcionament ordinari de la xarxa d´enllumenat públic actual respecte del nou.

El tribunal considera que aquest criteri és massa ampli, però l´Ajuntament considerava necessari deixar un marge als licitadors per proposar formes de minimitzar les afectacions. Això proporcionava també una informació sobre el grau de coneixement de les obres a executar per part del licitador.

Valoració automàtica

Pel que fa a la impugnació del criteri automàtic de l´oferta econòmica, la part recurrent al·legava que en fixar-se un límit de baixa (10%), totes les empreses el podrien oferir per obtenir la màxima puntuació i aquest criteri no seria diferenciador.

L´Ajuntament va considerar que no necessàriament era així, ja que a l´oferta econòmica calia també vincular-hi les possibles millores que podien oferir els licitadors, de forma que la valoració automàtica en matèria econòmica depenia en conjunt de la suma del preu de licitació ofert i les eventuals millores.

En definitiva, segons el govern municipal, "la nota comuna dels diferents aspectes objecte d´impugnació és que tots ells afecten a qüestions interpretables i que la voluntat municipal no ha estat en cap moment el voler provocar inseguretat jurídica als licitadors ni tampoc afavorir la posició de ningú".

Controvèrsia

En aquesta matèria, afirma l'Ajuntament, el grau de controvèrsia és elevat i poden servir d´exemple diverses resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector Públic, que al llarg del darrer any s´han dictat i que afecten a diferents ajuntaments, als quals també se´ls han anul·lat plecs de clàusules (per exemple, Reus, Sabadell, Terrassa, Castellbisbal o Viladecavalls).

D´altra banda, s´ha de tenir en compte que l´òrgan de la Generalitat considera que, tot i haver estimat el recurs, no obliga l´Ajuntament a pagar les despeses d´aquest recurs (3.713,25 euros) a l´empresa recurrent.

Funció revisora

Els serveis tècnics de l´Ajuntament de Manresa analitzaran les recomanacions de l´òrgan administratiu de la Generalitat i les tindran en compte per a la redacció d´un nou plec de clàusules.

L´Ajuntament recorda que la funció del tribunal és estrictament revisora, que en cap cas s´ha incomplert la legalitat, i reitera que l´objectiu era tirar endavant actuacions de millora de la xarxa d´enllumenat, en la línia de renovar i instal·lar xarxes més eficients, amb els preus més competitius possible.

L´anul·lació del plec no representa cap despesa econòmica ni perjudica el servei que s´ofereix a la ciutadania, si bé endarrerirà les tasques de manteniment i renovació previstes al projecte. L´Ajuntament treballarà per tenir a punt com més aviat millor el nou plec de clàusules.