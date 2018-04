La tendència a una venda de mones més repartida es confirma

«Amb alegria». És l'expressió que van triar, aquest Dilluns de Pasqua, a la pastisseria El Cigne per parlar del bon ritme en la venda de mones de Pasqua d'aquesta Setmana Santa. A la pastisseria Perarnau hi coincidien a l'hora de celebrar un increment de les vendes. Ambdós establiments afirmaven que ha estat un any de més mones i més repartides.

A la tarda, a El Cigne no van tancar sinó que van continuar treballant perquè la clientela que tornava a casa pogués anar-hi a recollir els encàrrecs. Comentaven que «hem tingut molta feina repartida durant tota la setmana» i es mostraven satisfets. Igual que a la pastisseria Perarnau, on també deien que el ritme de vendes havia anat «molt bé» i s'apuntaven a l'augment registrat a nivell de Catalunya respecte al 2017, d'entre un 1 i un 3%. Ells també corroboraven la tendència de la gent a no concentrar la mona en un sol dia com es feia abans. «Es compra per al dia que la pots portar al fillol».

Enguany, com va explicar Regió7 en l'edició de dissabte, les figures de Star Wars, LadyBug i els personatges del Club Super3 han estat les més demanades.