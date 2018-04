La Clínica Sant Josep de Manresa estrena reformes i en té de planificades fins al 2020

«La idea és que l'Hospital Sant Joan de Déu sigui un Hilton i la clínica un Relais&Chateau». Amb aquesta frase, el director de la Clínica Sant Josep de Manresa, Albert Estiarte, il·lustra els objectius de millora d'aquest centre privat de la Fundació Althaia. Remarca que hi ha molts factors que fan que les instal·lacions del carrer dels Caputxins tinguin una competència que abans no tenien i que, per tant, cal posar-les al dia per no quedar despenjats. Després de les que s'han inaugurat el març, les properes consistiran a ampliar el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) i l'aparcament. Hi ha la previsió que s'allarguin fins al 2020.

Recentment, s'han inaugurat les reformes a la segona planta. Una millora en 570 m2 que ha costat un milió d'euros. Entre d'altres, aquests espais havien acollit la residència d'avis fins al 2012, quan va tancar, i el que antigament es coneixia per les suites de les parteres. Les han rellevat l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA) i els consultoris de les especialitats de Cirurgia Plàstica i Estètica, Neurologia, Medicina Interna, Oftalmologia, Psiquiatria, Cirurgia General, Traumatologia, Otorinolaringologia, Dermatologia, Endocrinologia, Cardiologia i Neurofisiologia Clínica.

Un salt en el temps



Malgrat el gran canvi que han fet les instal·lacions -travessar la porta entre la part de la segona planta que s'ha remodelat i la que encara s'ha de fer és com passar del Cuéntame a Anatomía de Grey- s'han mantingut elements que hi donaven personalitat a començament del segle passat, com les portes i els vidres originals. També s'ha conservat una figura de la verge al final del passadís. No oblidem que, entre l'1 de gener del 1929, que és quan es va inaugurar la clínica, i el 1994, quan passa a mans la Fundació Centre Hospitalari-Unitat Coronària, la van dirigir les Religioses Filles de Sant Josep.

Unificació de serveis



A la primera planta, entre final del 2017 i començament del 2018, s'ha unificat l'administració amb l'atenció a l'usuari, admissions i facturació, que abans estaven repartits en tres llocs diferents. La reforma ha costat 200.000 euros. Igual que a la segona planta, es nota que l'estètica és la mateixa, amb el blanc i la fusta com a elements predominants. L'autora és la dissenyadora d'interiors solsonina Susanna Cots.

Estiarte insisteix que «si volem donar un contingut de present i de futur a la clínica, que ja veiem que té tota la lògica del món, perquè hi ha un 20 % de la nostra població que opta per tenir una assegurança mutual o privada, o perquè fan accidents esportius, o perquè tenen accidents laborals, o de trànsit i, per tant, descongestionem tot el que és el Servei Català de la Salut, hem de donar una bona assistència». Això passa, diu, per modernitzar-se, sobretot tenint en compte que «si estem parlant d'una clínica privada vol dir que la gent té l'opció de venir o no. A Sant Joan de Déu hi has d'anar; aquí no. Pots anar a la Dexeus o a la Quirón. Tenim la competència més a prop del que ens pensem i abans la gent era fidel, ara no». A més a més, afegeix, amb les millores a Sant Joan de Déu «tenim un Hilton». D'aquí la idea que la clínica sigui un Relais & Chateu, referint-se a una cadena d'hotels petits que es caracteritzen per la seva excel·lència.

La cronologia d'un canvi



La primera gran remodelació, una vegada fet el pla director, va ser la nova àrea de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge (2009) i la d'urgències i direcció (2010). Seguidament, es van fer totes les instal·lacions noves (calefacció, aire condicionat).

La crisi va aturar les següents intervencions, fins al 2016, que es van reprendre «fent petites coses, com el taulell de l'entrada de radiologia, i reformes a les consultes antigues, com la sala d'espera i els mostradors. En aquesta segona etapa ja va entrar Susanna Cots com a interiorista i ideòloga per donar un nou caire als espais de la clínica», que ha pogut portar a la pràctica en les obres més recents.

La nova cafeteria, amb Althaia



«El 2017 vam començar tot el que és la reforma de la segona planta, que té prop de 600 m2 i que és mitja segona planta». La part no reformada és on anirà la cafeteria nova, amb terrassa inclosa. En el futur, la intenció és connectar-la amb una rampa amb l'edifici dels anys 80 del costat on també hi ha consultes, de manera que quedin lligades amb la cafeteria al mig. Estiarte explica que aquesta cafeteria es farà amb un procés de licitació en el qual intervindrà la Fundació Althaia perquè també es vol adequar la cafeteria del personal (menjador i sala) de l'hospital i es faria la licitació conjunta.

La primera fase del CIMETIR



La propera etapa d'obres inclourà ampliar el CIMETIR. En una primera fase, que és la que es farà, es gua-nyaran 400 m2 del menjador, la farmàcia i el magatzem per «millorar els accessos i fer més espais de rehabilitació i despatxos per encabir-hi més especialistes i especialitats». Quedarà pendent una segona etapa en la qual es remodelaran la resta de les instal·lacions.

«Ens agradaria començar les obres de la primera fase passat l'estiu i acabar-les a final d'any per, a començament del 2019, iniciar tot el procés del pàrquing». Fet i debatut, estem parlant d'una planificació d'obres que es podria allargar fins al 2020 i entremig de les quals no descarta que es pugui fer també la cafeteria. Després, com ja s'ha esmentat, vindrà la segona fase del CIMETIR i, posteriorment, la unitat d'hospitalització, que ocupa la tercera planta sencera i la meitat de la quarta.