La CUP de Manresa convoca una assemblea sobre el futur de la Sagrada Família

La CUP Manresa ha convocat per divendres 6 d'abril a 2/4 de 7 de la tarda al casal La Vinyeta una assemblea oberta sobre el futur de la Sagrada Família que tractarà la implantació d'un supermercat Mercadona al barri.

La CUP recorda que el passat mes de maig de 2017, l´equip de govern format per Convergència i ERC amb el suport del PSC, Democràcia Municipal i Ciutadans, va aprovar, amb l´únic vot en contra de la CUP, la modificació del pla d´urbanisme del 2008, que afectava el barri de la Sagrada Família.

Segons explica la CUP, que s'oposa frontalment a la implantació d'aquest supermercat, originalment, aquest pla va ser ideat com un intent de millora en termes de mobilitat, urbanisme i habitatge, que bàsicament es centrava en la construcció d´un parc que havia de respectar el pulmó verd de la Sagrada Família i dotar d´un millor accés a l´escola Ítaca. Però després de l´aprovació de la nova ordenació, "l´única finalitat i resultat que persegueix aquesta modificació és la implantació d´una nova gran superfície, en aquest cas un Mercadona, al barri".

Donat que al barri i les seves rodalies ja s´hi acumulen grans superfícies de tota mena, la CUP considera que cal interrogar-se sobre si el model de barri que apuntala aquest pla urbanístic és el que es vol per la Sagrada Família. Es demana si realment es vol un model de barri on el petit comerç local visqui constantment amenaçat per les grans cadenes d´hipermercats i que "prioritzi les grans cadenes en detriment dels pocs espais verds que queden al barri". També si "volem que al barri sigui prioritari un Mercadona que un camí escolar que milloraria l´accés i la seguretat tant de pares com d´alumnes".



Pulmó verd

Segons la CUP, com a conseqüència directa de la modificació del pla, les obres per connectar el carrer Sant Maurici amb el carrer Sant Cristòfol "provocaran que el barri perdi el pulmó verd que representen les zones d´horts i vegetació que hi ha entre l´escola Ítaca i el Carrer Priorat sense que això representi la construcció del parc al costat de l´escola, tal com reflectia el pla aprovat inicialment el 2008".

Els regidors de la Candidatura asseguren que l´Ajuntament "ha posat totes les facilitats perquè una empresa que és propietat de Juan Roig -la persona que acumula més capital dels Països Catalans, amb més de sis mil milions d´euros (6.000.000.000 €)- faci negoci al barri a través de la feina de desenes de treballadors amb precàries condicions i drets laborals, escanyant els agricultors que els fan de proveïdors i que, gràcies a aquesta modificació a la carta, ajudarà a trencar el teixit de barri i amenaçarà, encara més, el comerç local i de proximitat i el model de vida que aquests representen".

Segons la CUP, l´objectiu de l'assemblea és fer allò "que creiem que hauria d´haver fet l´Ajuntament des d´un bon principi, que no és res més que donar veu als veïns i veïnes de la zona i tenir-los en compte a l´hora de decidir, no només les modificacions urbanístiques del barri, sinó com volem que sigui el futur del d´aquest en tots i cada un dels seus aspectes, on sigui la seva gent la que tingui l´última paraula".