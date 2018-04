La Fira de l'Estudiant repeteix al Palau Firal de Manresa a partir de dilluns

La Fira de l'Estudiant tornarà al Palau Firal de Manresa després que el certamen estrenés nova ubicació l'edició passada coincidint amb el seu 25è aniversari.

Tindrà lloc de dilluns a dijous que ve, de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda.

L'objectiu principal de la Fira de l'Estudiant és complementar la tasca d'orientació que es fa des dels centres educatius en l'àmbit acadèmic i professional. Així mateix, la fira és oberta a totes les persones que es volen reincorporar a l'àmbit formatiu o que volen replantejar-se la trajectòria acadèmica o professional.

La fira pretén assessorar i facilitar recursos perquè cada persona disposi de la informació més completa i de l'orientació més personalitzada per prendre una bona decisió sobre el seu futur professional. A la fira hi ha un equip de persones preparat que informarà i orientarà sobre l'oferta, àmplia i actualitzada, del sistema educatiu. Hi haurà tota la informació sobre la formació professional, els batxillerats, els programes de qualificació professional inicial, els ensenyaments artístics, l'educació d'adults, la formació distància a l'IOC, els ensenyaments d'idiomes, els estudis universitaris, les beques i els estudis a l'estranger.

El que ofereix aquest certamen és mostrar tota l'oferta educativa en un sol espai; servei personalitzat d'informació i orientació; presència dels centres amb oferta de formació professional; recursos per estudiar a l'estranger; com és el Campus Universitari de Manresa; informació per a la reincorporació al sistema educatiu; orientació general d'estudis en funció de la formació de cada persona i activitats.