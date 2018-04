L'Ajuntament estrena ajuts per fer habitables pisos buits a canvi de cedir-los per a lloguer

L'Ajuntament ha posat en marxa una convocatòria d'ajuts totalment nova. S'adreça als propietaris de pisos buits -un dels grans mals de la ciutat- que no els poden posar a lloguer perquè els manca la cèdula d'habitabilitat. Amb els ajuts, podran fer les obres per obtenir-la. A canvi, hauran de cedir el pis per a lloguer social fins a haver retornat tot l'import rebut per fer les millores, que pot anar dels 3.000 fins als 10.000 euros, amb un màxim de 8.000 per habitatge.

En total, a aquests nous ajuts s'hi destinen 50.000 euros amb els quals es preveuen recuperar fins a cinc pisos, segons va informar, ahir, Francesc Carné, gerent de l'empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana SA (Fòrum SA), que s'encarregarà de gestionar-ho tot, tant la inspecció dels habitatges que es presentin i els ajuts, com les obres i el lloguer.

La convocatòria es va obrir ahir i es tancarà el 15 de maig. Cal omplir un imprès que hi ha a la web www.forumsa.cat i portar-lo a les seves oficines en horari de 9 del matí a 2 del migdia. Joan Calmet, regidor d'Habitatge i Barris, va explicar que la previsió és resoldre qui rebrà els ajuts en un parell de mesos. A l'hora de decidir, es farà amb una puntuació que atorgarà més o menys punts depenent d'aspectes com si falta poc o molt per fer habitable aquell pis, si hi ha cofinançament amb el propietari, si hi ha una millora de les condicions energètiques i si els comptadors estan donats d'alta. El juliol, va confirmar Carné, es comunicarà l'ajut per, tornant de les vacances d'estiu, encarregar les obres, de manera que abans d'acabar l'any estiguin fetes per entrar-hi a viure.

Calmet va explicar que aquestes ajudes a petits propietaris -en queden fora els grans tenidors- és una de les actuacions incloses en el Pla Local d'Habitatge de Manresa. Els habitatges han d'estar ubicats a Manresa i tenir una superfície útil d'entre 40 i 120 m2; estar buits, no constituir la residència habitual de la propietat i, lògicament, no haver estat declarats en ruïna.



Inspeccions

Les inspeccions dels tècnics serviran per determinar si aquell pis es pot beneficiar dels ajuts per fer-hi obres (dotació d'elements de la cuina i bany, accessibilitat interior, instal·lació elèctrica o d'aigua calenta, col·locació de baranes, demolició i construcció d'envans, mesures d'eficiència energètica, treballs per resoldre humitats i altres obres menors). Fetes les actuacions necessàries, el mateix Fòrum redactarà la cèdula d'habitabilitat i, si s'escau, el certificat d'eficència energètica.

El temps mínim del lloguer serà de tres anys i el propietari podrà resoldre el contracte sempre que aboni de cop l'import rebut per poder executar les millores.