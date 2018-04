Prova pilot a Manresa per practicar mindfulness i ioga als instituts

240 alumnes dels cursos de primer i de tercer d'ESO i una vintena de professors de l'IES Lluís de Peguera de Manresa participen en el projecte Lotus Blanc, que organitza l'Ajuntament de Manresa. Aquest projecte és una de les apostes més innovadores de Manresa 2022 en el terreny educatiu i consisteix en sessions de gestió emocional i valors mitjançant eines de psicologia, mindfulness i ioga.

L'objectiu d'aquest projecte és el de desenvolupar un procés formatiu basat en l'educació emocional i en valors per tal que els alumnes aprenguin a resoldre conflictes, a reforçar els valors d'autoestima, respecte i solidaritat, pau i sostenibilitat. La finalitat és formar futurs ciutadans més conscients i més compromesos amb l'entorn i amb els altres.

La presentació del Lotus Blanc a secundària s'ha fet aquest matí a la Biblioteca de l'Institut Lluis de Peguera i ha anat a càrrec del regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; la regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich; la coordinadora d'Aula Aura, Màrcia Cecchini; i la directora del Lluís de Peguera, Assumpta Pla. Prèviament, han pogut seguir una de les sessions impartida per la professora dinamitzadora Alba Santfeliu dirigida a 14 alumnes de 1er D.

Joan Calmet ha contextualitzat aquets projecte "dins la branca Llum de Manresa 2022, una de les branques més innovadores, més interessants que han de tenir continuïtat en el futur". Per al regidor de Turisme "aquest treball amb les emocions lliga molt bé amb l'espiritualitat ignasiana i és cada més necessari per afrontar el present amb més serenor".

Mercè Rosich ha agraït la predisposició del Lluis de Peguera per "engegar aquest prova pilot amb l'alumnat i i contribuir a educar a una bona gestió emocional i de valors". Per a la regidora d'Ensenyament, el projecte Lotus és un element més del projecte educatiu de Manresa 2022, però que tenim voluntat "que vagi molt més enllà sumant en el futur altres centres educatius de la ciutat".

Al seu torn, Màrcia Cecchini ha explicat que el Lotus Blanc adreçat a alumnat de secundària "és una evolució del realitzat a primària i on es treballa molt l'autoconeixement i l'autoobservació", eines molt importants "per ajudar en una etapa complexa com és el Dragon Khan de l'adolescència". Per a la coordinadora d'Aula Aura, aquest projecte proporciona eines a través de pràctiques i vivències, per treballar els valors universals, enfocant l'espiritualitat des d'una vessant respectuosa i integradora.

Finalment, Assumpta Pla ha valorat de forma molt positiva aquesta prova pilot "que segur que tindrà continuïtat al centre perquè "considerem que és molt important per a l'augment de la conciència". La directora del Lluis de Peguera ha afegit que "sabem que de cara als propers anys és molt important el coneixent de la tecnologia, però també que cal utilitzar recursos i eines adreçades humanitzar l'alumnat".

Sessions presencials a l'aula

El projecte Lotus Blanc per a secundària, es desenvolupa de gener a maig de 2018. Són sessions presencials i es porten a terme a l'aula. Cada alumne rep un total de 4 hores de formació en grups desdoblats de 15 persones. Així mateix , els professors del claustre de l'institut Lluís de Peguera han rebut 6 hores de formació. La intervenció a l'aula consta d'un total de 70 hores, 64 dirigides als alumnes i 6 hores, als professors.

L'associació Aula Aura imparteix aquesta formació a les escoles, a través de 4 professors-dinamitzadors. Aula Aura és una entitat manresana sense ànim de lucre la finalitat de la qual és promoure l'educació emocional, l'educació en valors i la difusió d'eines de regulació i creixement personal amb l'objectiu de poder tenir una societat més sana a nivell físic, mental i emocional.

El cost total del projecte és de 2.940 euros dels quals l'Ajuntament n'aporta la meitat, a través de Manresa 2022, i l'altra meitat de l'import total va a càrrec de l'institut.



Manresa 2022

El 2022 es commemoraran els 500 anys de l'arribada a Manresa del pelegrí Ignasi de Loiola, que va passar onze mesos de la seva vida, a la nostra ciutat, durant els quals va experimentar una transformació personal i va redactar els Exercicis Espirituals que el van portar a fundar la Companyia de Jesús, anys més tard, a Roma.

Aprofitant aquesta efemèride , des de l'Ajuntament es va dissenyar el projecte estratègic de ciutat Manresa 2022, en el qual hi ha tota una sèrie d'accions, que van des d'infraestructura i serveis turístics a la ciutat, fins a accions educatives a les escoles.

El projecte Lotus està emmarcat a l'eix Llum del Pla Director del Manresa 2022: cultura, art, educació, espiritualitat i foment de valors, que portin més benestar a les persones i contribueixin a la dinamització social, cultural i artística de la ciutat.

L'objectiu és múltiple. Per una banda, acostar infants i joves a l'experiència espiritual de Sant Ignasi durant el seu pelegrinatge de Loiola a Manresa, però des del vessant laic, i fer-los conèixer la història de Manresa, fer-los partícips del projecte Manresa 2022, i potenciar la marca Manresa com una ciutat amb valors de pau, respecte i fraternitat. I per altra, augmentar l'autoconeixement i la millora de la gestió emocional dels ciutadans més joves.

Altres accions en aquesta línia són el cicle Sons del Camí, de música contemplativa, sessions de ioga després de la Marxa del Pelegrí, sessions sobre espiritualitat al Fòrum de debat semestral Ignàgora i un nou cicle de cinema espiritual.



El projecte Lotus

A grans trets, dins aquest projecte es plantegen dos tipus d'activitats, complementàries, que reben el nom de Lotus Blanc i Lotus Blau. En ambdós casos es treballa la consciència corporal, autoobservació, autoconeixement, tècniques de relaxació, respiració (activant, tranquil·litzant, equilibrant), atenció i concentració, visualitzacions, mindfulness, gestió emocional i ioga.

Els alumnes comencen amb el Lotus Blanc, les sessions del qual són presencials i es porten a terme a l'aula. I en el curs següent, a aquests mateixos alumnes se'ls proposarà de participar en el Lotus Blau, on, fora de l'aula, en un entorn natural, recorren un tram del Camí Ignasià amb l'ajuda de guies que els aniran proposant aquest tipus d'activitats. Es tracta d'un "bany de naturalesa", on es conjuga un entorn natural i lliure de contaminació atmosfèrica i acústica amb la pràctica de tècniques d' autoconsciència i gestió emocional.

El projecte Lotus Blanc consta de 4 sessions per alumne, en grups de 15 alumnes, en les quals es treballen els continguts següents, que s'han adaptat per a adolescents:

La primera sessió és dedicada al cos. L'objectiu és que els alumnes aprenguin a baixar el grau d'activació fisiològica i el nivell d'ansietat amb exercicis de desbloqueig corporal i tècniques de respiració i relaxació, i que millorin la capacitat d'autoobservació i autoconeixement.

A la segona sessió es treballen tècniques per millorar la capacitat d'atenció i concentració i per afavorir l'aprenentatge, entrenar i disciplinar la ment i potenciar l'estat de presència. S'aprenen respiracions per afavorir la concentració i tècniques de visualització i autoinstruccions per incrementar el nivell d'aprenentatge.

L'objectiu de la tercera sessió és reconèixer i escoltar algunes de les emocions bàsiques i saber quan cal i com transformar-les. També es treballa l'empatia i la compassió, per millorar la convivència i educar per a la pau.

A la quarta sessió es fa una sessió de ioga, que integra els continguts apresos en les tres primeres sessions.

Activitats ja realitzades

Cal recordar que al setembre de 2017 a gener 2018 es va portar a terme el projecte Lotus Blanc a sis escoles de primària de Manresa: Fedac, Flama, Espill, Puigberenguer, Salle i Sant Ignasi, amb la participació d'un total de 779 alumnes de primària (253 de primer, 253 de tercer, 273 de cinquè); i uns 160 professors. Durant el curs acadèmic 2016-2017 es va portar a terme la prova pilot del Lotus Blanc a l'escola Renaixença.

Pel que fa al Lotus Blau, l'octubre de 2016 es va portar a terme una prova pilot a càrrec d'alumnes de segon d'ESO de l'escola Fedac, que van realitzar un recorregut de d'uns 12 quilòmetres, fou l'últim tram que va fer Sant Ignasi, abans d'arribar a Manresa, l'any 1522, durant el qual van treballar la consciència corporal, relaxació, tècniques de respiració, mindfulness, gestió de les emocions, ioga, etc.

Està previst que en el curs acadèmic 2018-19 es pugui oferir el projecte Lotus Blau a alumnes que hagin participat en el Lotus Blanc durant aquest curs (6 escoles de primària i institut Lluís de Peguera). En el lotus Blau es proposarà als alumnes de sortir de l'aula per situar-se en un entorn natural. I així, recorreran un tram del Camí Ignasià (entre Montserrat i Manresa) amb l'ajuda de monitors que els aniran proposant activitats relacionades amb les tècniques d'autoconsciència i gestió emocional.