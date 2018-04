240 joves del Peguera fan classes per aprendre a gestionar les emocions

«M'estava preparant una obra de teatre i hi havia una frase que no em sortia. Tenia moltes ganes de trencar alguna cosa, però ningú en tenia la culpa, així que vaig decidir fer la tècnica del llenyataire, que consisteix a posar els braços cap amunt, agafar aire i deixar-lo anar de cop, i em vaig relaxar». «A vegades ens deixem emportar per les emocions, saltem i no som conscients del que estem fent. Les tècniques que he après em serveixen per controlar el que faig i el que dic». Aquestes són paraules de la Laura i la Queralt, alumnes de primer d'ESO del Lluís de Peguera que participen en el projecte Lotus Blanc, i que expliquen quines eines els ha aportat aquesta iniciativa en el terreny de la gestió de les emocions.

Aquest dimecres va tenir lloc en el mateix institut Lluís de Peguera la presentació d'aquest projecte, en el qual participen 240 alumnes de primer i tercer d'ESO i una vintena de professors del centre. L'activitat és organitzada per l'Ajuntament de Manresa, s'emmarca en les activitats de Manresa 2022 i és impartida per quatre professors de l'associació Aula Aura.

Diners i ganes perquè s'escampi



Malgrat que el projecte té el paraigua de Manresa 2022, la voluntat és que, tal com va assenyalar la regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, la iniciativa «es faci extensiva als sis instituts i tretze escoles públiques de la ciutat». I de què depèn? Doncs, Joan Calmet, regidor de Turisme i Barris, va explicar que «tant del fet que les escoles s'hi vulguin implicar» com de la «disponibilitat econòmica».

Aquest curs, el projecte Lotus Blanc es desenvolupa al Lluís de Peguera de gener a maig, amb sessions presencials que es desenvolupen a l'aula. Cada alumne rep quatre hores de formació, i els professors en reben sis. Un cop finalitzen aquestes classes, s'organitza una reunió tant formativa com informativa amb les famílies perquè també puguin aplicar el que han après els fills.

Les quatre sessions proposades als alumnes de primer i tercer d'ESO i als professors consisteixen a treballar la gestió emocionals i els valors a través de tècniques de psicologia, mindfulness i ioga. Dimecres, una dotzena d'alumnes de primer d'ESO, guiats per una professora d'Aula Aura, practicaven exercicis estirats o asseguts al terra de la biblioteca del Peguera. Un d'aquests exercicis proposava, per exemple, recordar un moment passat que no hagués anat gaire bé, portar-lo al present, examinar-lo i intentar-ne treure alguna experiència positiva. També n'hi havia un que consistia a intentar pensar en alguna persona o situació a la qual cada alumne estigués agraït.

Cos, cap i cor



Màrcia Cecchini, coordinadora d'Aula Aura, va descriure les quatre sessions que es realitzen a l'aula amb els alumnes de primer i tercer d'ESO. «Una sessió és dedicada al cos. Treballem que els alumnes aprenguin tècniques de respiració i relaxació, abaixin el grau d'activitat i millorin l'autoconeixement». La segona sessió se centra en el cap i en les tècniques per millorar la capacitat de concentració i atenció, cosa que afavoreix l'aprenentatge: «Tu pots dir a un alumne que és a classe: 'on vols tenir la ment, aquí o al partit de futbol de fa una estona?' Llavors ell ha de decidir si estar present o no», exemplifica Cecchini. La tercera sessió busca reconèixer i escoltar emocions bàsiques i saber com cal transformar-les; i la quarta proposa una sessió de ioga, que integra els continguts apresos.

El Lotus Blanc seguirà al Peguera



La directora de l'institut Lluís de Peguera, Assumpta Pla, va agrair a l'Ajuntament la possibilitat que el centre pugui participar en el projecte i va assegurar que el curs que ve l'institut «continuarà oferint aquestes classes als alumnes de primer, segon, tercer i quart d'ESO, tant si hi ha el finançament de l'Ajuntament com si no». Cal recordar que el cost total del projecte és de 2.940 euros, dels quals l'Ajuntament n'aporta la meitat, a través de Manresa 2022, i l'altra meitat va a càrrec de l'institut.

El projecte Lotus Blanc ja s'ha realitzat en set escoles de Manresa (més el Peguera); i el Lotus Blau (que es fa fora de l'aula) es va fer a l'escola Fedac, i està previst que el curs vinent arribi a alumnes que hagin fet el Lotus Blanc.