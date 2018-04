El Montepio de Conductors de Manresa i Berga compleix 88 anys amb 12.000 socis

Arxiu Particular

Una imatge que consta a l´arxiu del Montepio Arxiu Particular

Dotze mil socis, dues oficines centrals (Manresa i Berga) i una cinquantena de delegacions. Aquestes són les xifres del Montepio de Conductors, que acaba de complir els seus 88 anys d´història amb una plena consolidació a la Catalunya Central i innovadors productes que estan facilitant la seva expansió per tot Catalunya.

A finals dels anys vint del segle passat, quan tot just començaven a circular els primers cotxes i motocicletes per les vies i carrers de les ciutats, un grup de conductors del Bages i Berguedà, aleshores anomenats "xofers", van detectar que tenien unes necessitats comunes que els unien. Els vehicles motoritzats eren un perill important i anar al volant comportava uns riscos i unes responsabilitats.

Per això, per tal de conduir més tranquils i evitar possibles problemes en cas d'accident, aquests primers conductors, molts d'ells professionals del transport, van decidir associar-se per gaudir d'assistència jurídica i de suport econòmic en cas d'accident.

Així va néixer, el març de 1930, l'Associació de Xofers Sant Cristòfol Manresa-Berga, que el 1964 va adaptar el seu nom a l'actual Montepio de Conductors. En el moment de la seva fundació, l'entitat es va instal·lar al Cafè Majestic de la Muralla del Carme, i posteriorment, diferents cèntrics edificis de la ciutat van acollir la seu de l'entitat fins a les actuals instal·lacions de la plaça Sant Jordi, que es van inaugurar el mes d'abril de l'any 1984.

Atenció integral

Des del seu inici, Montepio ha anat ampliant el nombre de serveis que ofereix amb el principal objectiu de donar el màxim possible de beneficis als associats. Ja l'any 1934 es va creure convenient proporcionar subsidis de defunció, invalidesa i vellesa i el 1953 es va ampliar l'oferta amb serveis mèdics quirúrgics.

Ara, el Montepio de Conductors dóna una atenció integral als socis amb un ventall molt ampli d'assegurances, suport jurídic i assistència en viatge. A més, és capdavantera en estudis de seguretat viària i en educació viària i col·labora amb entitats que vetllen per la mobilitat i la prevenció d'accidents. El Montepio és una entitat d´arrelat caràcter social i lidera o s´implica en diverses iniciatives benèfiques o solidàries, a part d´organitzar anualment la tradicional i concorreguda benedicció de vehicles per Sant Cristòfol