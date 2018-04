Sor Lucía acull al convent de Santa Clara tres sudanesos i un eritreu rescatats per Open Arms

El convent de Santa Clara de Manresa, on viu la monja argentina i manresana Lucía Caram, acull des d'aquest dilluns quatre joves de 22 i 23 anys. Tres són del Sudan i el quart és d'Eritrea. Els Mossos d'Esquadra els haurien trobat, diumenge a la nit, al polígon de Sant Fruitós de Bages, a l'interior d'algun tipus de dipòsit de càrrega en el qual haurien fet el viatge fins a Catalunya procedents d'Itàlia, país on havien estat rescatats per un vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms. No només hi estaven ells tancats i sense poder-ne sortir. També hi havia tres infants que han passat directament a mans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Segons ha deduït Caram i ha explicat a Regió7, els nois haurien viatjat fins a Catalunya a través d'alguna màfia que els va deixar tancats i sense possibilitat de sortida al contenidor de càrrega d'on els van rescatar els Mossos quan els van sentir cridar, diumenge a la nit. La monja remarca que ja feia tres dies que hi estaven tancats -recordem que hi ha hagut festa des de divendres fins dilluns, inclosos, per la Setmana Santa- i està convençuda que "si no els haguessin trobat s'haurien mort" perquè ningú no hi hauria anat fins dimarts. Com que no sabien a on portar-los, els Mossos la van "trucar" i ella, que es va oferir a acollir-los al convent, on s'estan actualment.

Com que són molt seguidors del Barça -Caram apunta que la comunicació és complicada, però que el que sí que saben pronunciar de manera que s'entengui és l'alineació del Barça- abans-d'ahir els va voler donar una alegria i els va portar al Camp Nou, on van poder veure la gespa d'aprop i visitar el museu.

Explica que els va ensenyar una foto del vaixell de Proactiva Open Arms, l'ONG liderada per Oscar Camps, que justament ara és notícia perquè Itàlia els ha immobilitzat el vaixell i els ha acusat de promoure la immigració irregular, i que els joves el van reconèixer. Ella li ho va explicar a Camps i aquest li va comunicar la intenció de visitar-los a Manresa perquè també els hauria reconegut.

Pel convent hi han passat membres de Creu Roja per parlar amb els joves que, de moment, avança la monja, s'hi quedaran. Caram fa notar amb tristesa que dels milers de persones rescatades al mar d'una mort gairebé segura mentre intentaven arribar a Europa no els ha vist la cara, però que a aquestes quatre sí, de manera que descarta fer-los marxar.

Caram és l'ànima de la Fundació Rosa Oriol i de moltes altres causes solidàries.