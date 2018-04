Més de 3.300 alumnes passaran per la Fira de l'Estudiant la setmana vinent

Almenys 3.300 alumnes de secundària provinents del Bages, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès, als quals encara caldrà sumar-hi les persones que s'hi arribin per lliure, visitaran la Fira de l'Estudiant, que tindrà lloc entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent. El certamen repeteix la ubicació que es va estrenar l'any passat, el Palau Firal, coincidint amb el 25è aniversari de la fira. Recordem que fins aleshores, la fira s'havia emplaçat al Museu de la Tècnica de Manresa, un espai més cèntric però més reduït que el Palau Firal.

Enguany hi haurà 25 estands de centres educatius, comarques i universitats, en els quals s'hi veuran representats 45 centres d'ensenyament. A banda, es mantenen els sis espais d'orientació individualitzada, l'espai destinat al Campus Universitari, l'espai d'informació general, a l'illa central.



El Palau Firal, un encert



Antoni Cornudella, coordinador de la Fira de l´Estudiant, ha explicat aquest divendres, en la presentació de la fira, que enguany, "el Palau Firal es consolida com a emplaçament. L'any passat ho vam provar i en aquesta edició s'ha vist que és un encert. Hi ha una millora tant perquè el certamen pugui progressar, com pels serveis que donem". Cornudella va detallar que en aquesta edició s'han "realitzat canvis en la distribució dels estands per crear línies de circulació més àgils i idònies". Mercè Rosich, regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, ha ressaltat que el nou emplaçament "llueix més, i queda un espai més digne i més ampli"; i ha coincidit amb Cornudella en assenyalar que "s'han corregit errors de l'any passat". També ha celebrat el canvi d'emplaçament, Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages, que ah declarat que "la fira s'ha fet gran".



Voluntat d'atraure més alumnes de l'Anoia i Osona



A la fira hi participaran centres vinguts de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, i com ja es va estrenar l'any passat, també hi haurà un estand unitari amb l'oferta de la comarca d'Osona i un altre amb la de l'Anoia. Preguntat sobre si també visitaran la fira alumnes provinents d'aquestes dues comarques, Cornudella ha explicat que ""de moment hi ha alguns joves provinents de punts de l'Anoia, com de Calaf, tot i que el proper pas seria aquest, que vinguéssin més alumnes d'Osona i l'Anoia. És una feina que han de fer els consells comarcals".



Universitats de tota la Catalunya Central

Una de les novetats d'aquesta 26a edició és que hi haurà un espai amb tota l'oferta dels Campus Universitaris de la Catalunya Central. D'aquesta manera, a la zona on habitualment els visitants podien trobar la informació de les universitats de Manresa, enguany també hi trobaran la informació de l'oferta universitària de Vic i Igualada.

D'altra banda, també s'ha ampliat l'horari d'obertura, tant per als grups de visites concertades, com per al públic en general, i si fins ara el dimecres a la tarda la fira no era oberta a tothom, aquest any, es podrà visitar el certamen de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 18 h.

Una novetat esmentada per Agustí Comas és la presència del SARU, el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari, que serà a la fira només un dia, el dilluns, i "donarà informació sobre la homologació de títols universitaris".

També han intervingut en la presentació Francesc Xavier Mas, vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès; Xavier Francàs, vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà; Neus Prat, consellera d'Ensenyament del Consell Comarcal del Moianès; Mar Raluy, coordinadora territorial d´ensenyaments professionals a la Catalunya Central; i Xavier Alcantara, gerent de la la Fundació Lacetània.