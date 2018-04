Els Mossos troben tancats al remolc d'un camió sis immigrants il·legals

Manresa ha estat l'escenari aquesta setmana d'un cas que exemplifica el drama de la immigració irregular. El convent de Santa Clara, per iniciativa de sor Lucía Caram, acull des de dilluns quatre immigrants il·legals, tres sudanesos i un eritreu. Els joves, de 22 i 23 anys, van arribar a Catalunya tancats al remolc d'un camió on també hi havia dos infants. Havien estat rescatats a Itàlia per l'ONG Proactiva Open Arms, d'on procedia el camió. No se sap com hi haurien accedit ni tampoc on. Segons la monja, quan els en van treure feia tres dies que hi eren.



Crits provinents del remolc

Els fets, tal com han explicat Caram i els Mossos d'Esquadra a Regio7, van tenir lloc la matinada de diumenge. Pels volts de les dues, els Mossos van rebre la trucada d'un camioner que havia fet el viatge des d'Itàlia i s'havia aturat al carrer d'Oms i de Prat, al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages, per descansar, cosa que havia anat fent durant el llarg trajecte. Allà, va sentir crits provinents del seu remolc i va trucar al cos policial. Una vegada personats allà, els agents el van obrir i hi van trobar els quatre joves i dos infants, dels quals s'ha fet càrrec l'Oficina d'Atenció al Menor. Els joves van ser portats a comissaria, des d'on se'ls va buscar un allotjament. Fonts dels Mossos apunten que en aquests casos és habitual cercar un lloc per dormir per a les persones afectades, que tant pot ser l'alberg d'un ajuntament, com, en aquest cas, un convent. En concret, el de Santa Clara, on els van acollir Caram i la resta de germanes que hi resideixen.

La monja explicava ahir que la residència per a persones sense llar de la Fundació Rosa Oriol, de la qual és l'ànima, està plena i que, per tant, el convent era l'únic lloc on podien anar els joves, que hi fan vida des de dimarts.

Caram comenta que, tot i que la comunicació amb els nois és molt complicada, li van explicar que havien estat rescatats a Itàlia per Proactiva Open Arms, l'ONG liderada per Òscar Camps, a qui coneix ella i que ara està en boca de tothom perquè a Itàlia els han immobilitzat el vaixell i els han acusat d'afavorir la immigració irregular. Quan ella els va mostrar la foto del vaixell de l'ONG, els joves africans el van reconèixer com el que els havia salvat, i quan Caram va enviar fotos d'ells a Camps, aquest també els va identificar com quatre dels immigrants que havien salvat d'una mort segura al mar. La seva intenció és visitar-los a Manresa.

Mentre no es resol el seu futur, que és responsabilitat de la Policia Nacional, van remarcar ahir els Mossos, per tractar-se d'un cas d'estrangeria, Caram no té cap intenció de fer-los fora. Dimarts, va portar els nois a visitar el Camp Nou, perquè són molt aficionats al Barça, com ella. Alhora, explicava que membres de Creu Roja els van anar a visitar al convent.