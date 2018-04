Comença la campanya a peu de contenidor per demanar als ciutadans que reciclin més

El nivell de recollida selectiva que es registra a Manresa és molt millorable i per intentar reduir el volum de residus que van a parar a l'abocador i podrien ser reutilitzables l'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una campanya a peu de contenidor.

Durant sis setmanes, de dilluns a dissabte, dos informadors seran a peu de contenidor per demanar als ciutadans si volen respondre una enquesta i informar-los sobre com poden contribuir a augmentar l'índex de reciclatge, sobretot de l'orgànica.

Amb els resultats de l'enquesta a la mà l'Ajuntament veurà quines millores pot introduir per la seva banda per facilitar a les famílies la gestió de les deixalles.

El regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, va explicar ahir que els informadors ambientals han començat a treballar al Centre Històric i progressivament aniran visitant tots els barris de la ciutat.

«El que volem és adreçar-nos directament als ciutadans», va dir, per demanar-los que reciclin més, sobretot pel que fa a l'orgànica. Segons Serracanta, «tenim sis de cada deu persones de la nostra ciutat que no estan fent en aquests moments recollida selectiva. Així que tenim un problema a nivell de ciutat».

Els índexs de Manresa estan una mica per sobre de la mitjana catalana, però això que podria semblar una bona notícia no ho és perquè la mitjana catalana està estancada i, a més, és baixa. Per això el 40% de reciclatge que es registra a Manresa queda molt lluny de l'objectiu fixat per l'Agència de Residus de Catalunya del 60% per a l'any 2020.

El regidor de Qualitat Urbana va recordar ahir que «cada manresana i cada manresà tenen a menys de 90 metres de casa seva tots els contenidors. Ho tenim a prop i ho tenim fàcil i hem d'aconseguir implicar aquestes sis de cada deu persones que no reciclen».

És necessari «tant des d'un punt de vista mediambiental com econòmic, perquè no abocant tant rebuig podrem pagar menys cànon». Serracanta ha recordat que s'han fet moltes campanyes al llarg de molts anys i, ara, es fa un pas més per «ser a peu de contenidor i demanar als ciutadans com gestionen la recollida selectiva i obtenir una fotografia de per què hi ha 6 de cada 10 manresans que encara avui no recicla».

Les dades serviran per orientar l'elaboració del Pla Local de Gestió i Prevenció de Residus que s'està fent com a eina estratègica per a les polítiques mediambientals d'aquest àmbit els pròxims anys.

Serracanta va destacar que es tracta del primer cop que es porta a terme a Manresa una campanya com aquesta a peu de contenidor i les primeres impressions dels informadors ambientals són que «els ciutadans estan donant una bona resposta, en el sentit que volen interactuar per millorar».