El sopar solidari pro hospital de dia recull prop de 50.000 euros

Una festa de la solidaritat i una festa social, on una àmplia representació de la societat civil manresana va ocupar un dels 750 seients a les taules que es van repartir, ahir a la nit, al pavelló de l'Escola Joviat. A manca de tancar els números, el sopar solidari «Un somni a taula», organitzat pel Rotary Club de Manresa-Bages per recaptar fons per a l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia, va recollir prop de 50.000 euros.

La vetllada la va conduir l'escriptor i periodista Genís Sinca i va incloure les intervencions de Pere Moro, president del Rotary; Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia; i l'alcalde Valentí Junyent. Va ser possible amb la col·laboració de la Fundació Joviat -amb una trentena de voluntaris- i del reconegut xef Nandu Jubany, que va cuinar sense cap retribució econòmica.

El menú que va cuinar Jubany va incloure un aperitiu amb una desena de plats, com el bombó de whisky sour, les millors olives del món i un ametllat d'anxova; a la planxa, una truita de sobrassada, formatge i mel i un brioix de cansalada confitada amb salsa Hoisin; una taula de formatges amb els seus vins, refrescs i cerveses; a la taula, ou a baixa temperatura amb verdures de primavera i migues de sobrassada i filet de vedella al cafè de París amb milfulls de patata i ibèric i, per postres, l'avellana crocant amb gelat de stracciatella. Els vins van ser un Abadal i un Collbaix, i el cava, Aïda.

L'hospital de dia és un projecte pel qual fa mesos que treballa la Fundació Althaia recaptant diners amb diverses iniciatives de mecenatge. L'objectiu: millorar els espais actuals a nivell tecnològic, però també la comoditat dels pacients i dels professionals.