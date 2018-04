Manresa guanya turisme modernista

L'Oficina de Turisme de Manresa va ser el punt de sortida de la primera ruta turística modernista en horari de vespre de la ciutat. Un grup de 25 persones va poder gaudir dels edificis modernistes de Manresa en un recorregut molt vivencial que va permetre visitar l'interior de la Buresa i de la casa Lluvià, entre d'altres.

A les 7 de la tarda va començar la ruta en direcció a la Plana de l'Om. En la primera aturada, els visitants van poder veure la façana de l'edifici de la Farmàcia Esteve i els detalls modernistes de la seva entrada, amb el protagonisme del ferro forjat a la porta i els vitralls acolorits i decorats.

La segona parada va servir per admirar l'esplendor de la Buresa, situada a la plaça Fius i Palà. Si des de fora impressiona, l'interior es pot considerar una joia del modernisme. D'un dels pisos, cal destacar-ne els sostres alts, acolorits i guarnits amb motius florals; les parets, amb paper pintat i molts quadres; i el terra, de mosaics hidràulics de l'època. La sala noble, presidida per una gran ximeneia modernista, va ser un dels elements més lloats. A la sortida, el president del Clàssic Motor Club del Bages, Antoni Tachó, va mostrar un automòbil de l'època que encara avui podria circular.



Vistes privilegiades

Un cop al Passeig, era obligatori aturar-se davant del carrer de l'Arquitecte Oms, on conviuen quatre de les seves obres: el Casino i les cases Devant, Lluvià i Torra. La casa Lluvià té com a tret diferencial una façana secundària que donava darrere als jardins. Al seu interior, els visitants van poder veure la decoració i el mobiliari d'una de les estances, la recreació de dos vestits de l'època i un vídeo molt didàctic on s'explica la fabricació dels mosaics hidràulics.

Per finalitzar el recorregut, els assistents van poder visitar dues habitacions de l'Hotelet Casa Padró i pujar a la terrassa, on van prendre una copa gaudint d'unes vistes immillorables de la zona.

Aquesta ruta, que va exhaurir les entrades en només 48 hores, tindrà tres sortides més: el primer divendres de maig, juny i juliol. L'organització treballa per fer més sortides per la gran demanda.