Més de 600 nens i monitors dels caus i esplais de Manresa viuen la festa del GALL

Més de 600 joves, nens de caus i espalis i monitors, van fer una jornada conjunta de jocs a la ciutat. La participació, que va superar les previsions de l'entitat organitzadora, GALL (Grup d'Amics del Lleure), va ser l'element més destacat d'aquesta trobada anual. Hi van participar pràcticament tots els grups Escoltes, Mijac i Esplais de Manresa, inclosos els de Salelles i Viladordis. Per primera vegada ho feien, també, l'esplai Merlot i el de viladordis.

A primera hora de la tarda es van trobar els nens i els respectius monitors per grups d'edat. Cinc trobada, a cinc places, i segons les edats, cadascú tenia activitats diferents programades. Es van fer els jocs corresponents i a mitja tarda, la batucada del grup manresà Batraques va anar recollint els infants de les diferents places, traslladant-se tots plegats fins a la plaça major, on es va fer el final de festa. Aquí, l'animador Jaume Barri va aportar-hi la musica. També hi va haver un berenar de coca i xocolata per als participants, que anaven des dels 4 fins als 19 anys. Va ser un final de festa molt animat, que va incorporar, també, el solidari Cant del Ocells en record dels polítics catalans empresonats i exiliats.