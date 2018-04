BarçKids arriba a Manresa de la mà del programa per a la infància Invulnerables

La Fundació FC Barcelona, aliada del programa Invulnerables, la iniciativa de lluita contra la pobresa infantil nascuda a Manresa, ha portat novament a la ciutat un dels seu programes de valors: BarçaKids, una eina per impulsar la transformació a través de l'esport.

En un acte celebrat al Congost de Manresa, amb la presència del regidor d'Esports, Jordi Serracanta; el responsable d'institucions de CaixaBanc, Antoni Noguera; Sor Lucía Caram, impulsora d'Invulnerables i patrona de la Fundació del FC Barcelona, i Laura Gil, responsable d'aliances empresarials del programa, van renovar l'aposta per oferir les mateixes oportunitats aquells que es troben en risc d'exclusió social, especialment els nens.

Seguint en aquesta línia, i sent l'infant la prioritat del programa, BarçaKids va organitzar una jornada per els nens del programa a Manresa on, de manera teòrica i pràctica, s'educa en valors i, concretament, en els valors de l'esport, sent el respecte, la humilitat, el treball en equip, l'esforç i l'ambició els protagonistes de cada sessió de.

A l'acte, que es va celebrar instal·lacions del Bàsquet Manresa, hi van participar els infants d'Invulnerables a Manresa que van passar una tarda jugant i prenent consciència del significat de cadascun dels valors.

Invulnerables té presència en 10 ciutats de Catalunya, mentre que Manresa és a on es va desenvolupar com a prova pilot, donant ja uns resultats significatius de transformació de la vida dels nens i les seves famílies.

La Fundació Bancaria la Caixa, el Govern de la Generalitat i la Fundació del FC Barcelona son els promotors d'aquesta aposta que té per objectiu treballar perquè els infants es puguin desenvolupar com qualsevol altre sense que la situació social i econòmica de les seves famílies suposi un impediment insalvable.