La CUP acusa el govern de Manresa d'opacitat amb el nou Mercadona

Una cinquantena de persones es van reunir a l´Ateneu La Vinyeta, al barri de la Sagrada Família de Manresa per participar a l'assemblea oberta convocada per la CUP de Manresa per parlar del pla urbanístic aprovat originalment el 2008 i modificat l´any passat que transformarà aquest barri en el futur més immediat i que inclou la implantació d'un supermercat Mercadona.

Segons la CUP, l'assemblea va palesar "l´estupefacció i incredulitat dels assistents davant l´opacitat i desinformació a la qual han estat sotmesos per part de l´equip de govern de l´ajuntament, que en cap cas ha obert el debat, sobre la necessitat ni la manera d´urbanitzar aquesta zona del barri, als seus veïns. La CUP va ser l´únic grup municipal que va votar en contra del pla urbanístic.

La CUP afegeix que "encara que no hi havia cap representant de l´equip de govern, que és l´únic que té accés als elements més detallats del pla, tant la Gemma Tomàs com el Marc Ballús, ambdós arquitectes i coneixedors de la informació que és pública però no popular -ja que malgrat que es pugui obtenir, no és intel·ligible per qui no hi està acostumat- van poder explicar al públic assistent, que ni tan sols n´havia vist cap plànol, quines eren les seves línies mestres".

El comunicat de la CUP assegura que es va decidir de forma consensuada entre els assistents "crear una plataforma de representació veïnal que donés veu a les reivindicacions del barri, vist que l´equip de govern no havia tingut gens d´interès a ser qui s´apropés per conèixer la situació, així com la valoració que en feien les persones a qui afectarà més directament aquesta modificació urbanística de la ciutat".

L´objectiu d´aquesta plataforma seria, en primer lloc, el "d´aturar la construcció i implantació d´una nova gran superfície al barri -el Mercadona-", perquè consideren que no calen més grans superfícies ni el treball precari que generen, oimés si "ataquen directament el teixit associatiu i el comerç de proximitat del barri".

També lluitarà perquè es "prioritzin les fases del procés d´urbanització que no van lligades al benefici empresarial privat, el qual, a més, no reverteix degudament a la ciutat". Es tractaria, en definitiva, de prioritzar el teixit social del barri, com poden ser els habitatges de protecció oficial i el parc que hauria de donar un accés òptim a l´escola Ítaca. Per últim, volen que es tingui en compte els afectats des de les òptiques de mobilitat o educació, ja que les afectacions d´un pla d´aquesta magnitud a la vida diària del bari no seran gens menyspreables.

"Nul·la transparència"

La CUP assegura que "malgrat que la nul·la transparència de l´ajuntament ha provocat que els terminis hagin passat sense que les veïnes se n´assabentessin, les assistents van mostrar la seva determinació per tal d´aconseguir que la seva veu sigui escoltada davant les actuacions que es facin al seu barri".

Així, el divendres 13 d'abril a la tarda hi haurà una segona reunió, en la qual es traslladarà la informació que l´Ajuntament hagi fet arribar als representants dels pares i mares de l´escola Ítaca en una reunió que tindrà lloc el mateix divendres, i en la qual es debatrà de quina manera s´organitzaran per aconseguir les seves reivindicacions.

Segons la CUP, aquesta assemblea oberta és tan sols l´inici d´una sèrie de trobades que l´assemblea local de la CUP té intenció de dur a terme als diferents barris de la ciutat per tal d´escoltar, de primera mà, les valoracions de les veïnes sobre temes de mobilitat, educació i urbanisme, entre d´altres, en el marc del municipalisme i la construcció de la unitat popular des dels barris de la ciutat i a la qual conviden a participar a tothom que vulgui construir una ciutat pensada per i per als seus habitants.