L'Ajuntament de Manresa expulsa de la torre Lluvià les cabres que feia anys que hi pasturaven

A la torre Lluvià, situada a prop del camí vell de Rajadell i que és l'edifici més representatiu de l'Anella Verda de Manresa, ja no hi ha el ramat de cabres que hi havia hagut sempre. Tal com ha informat l'Ajuntament, es va arribar a un acord amb el propietari del ramat que marxaria i així ho ha fet, alhora que els va comunicar la intenció de vendre's el ramat. Ara hi ha dos cavalls campant que són del mateix propietari, que els està buscant una nova ubicació.

El setembre del 2016, l'entitat ecologista Meandre va fer una petició pública en la qual demanava la restauració dels tres petits edificis annexos a la torre Lluvià, els tres portals modernistes i l'adequació del pati interior emmurallat que, va lamentar, «actualment és, incomprensiblement, un femer i corral de cabres». Abans que se'n fes la restauració, més d'una i de dues persones havien sortit d'allà amb les cames plenes de picades per culpa de les puces.

A banda de la decisió de treure les cabres i a l'espera de poder fer noves intervencions a l'edifici modernista, un grup de tres persones d'un pla d'ocupació hi està fent una actuació de consolidació dels murs perimetrals.

Municipal des del 2012



Coneguda, també, com vil·la Emília, la torre Lluvià (1896) és obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Des del principi del 2012 és propietat de l'Ajuntament, que la va adquirir per 227.000 euros, incloses les 7,5 hectàrees de terreny que l'envolten. La primera fase de rehabilitació va costar 786.000 euros, aportats per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Van quedar pendents les fases per fer els paviments, les divisòries interiors i les instal·lacions per posar l'edifici completament en ús.

El gener del 2015 l'Ajuntament va anunciar que s'obriria a la primavera. El març d'aquell any, una primera jornada de portes obertes hi va portar 300 persones i va demostrar l'interès de la ciutadania per la torre i l'entorn privilegiat on és. Malgrat això, el setembre del 2016, aquest diari va fer evident que no se n'estava aprofitant tot el potencial. Les visites eren puntuals i concertades i cap de les propostes d'usos per activar-la no s'havia concretat.

Des del juny passat, obre cada diumenge i els dies festius, de 10 del matí a 2 del migdia, com a punt d'informació turística sobre l'Anella Verda, i a les 11 del matí hi ha una visita guiada a la torre, on, a part de l'explicació de les exposicions permanents dedicades a l'Anella Verda i el producte agrari local, es poden veure la resta d'espais de la casa i conèixer la seva història i el modernisme manresà en general. La visita la guia un informador turístic, que és, també, l'encarregat de fer l'acollida dels visitants. També es pot concertar en altres horaris trucant a l'Oficina de Turime (938 78 40 90).

És una llàstima que, aprofitant el bon temps, aquest espai privilegiat dels afores de Manresa encara no hagi trobat la manera d'atraure més gent. El paisatge i la passejadeta bé que s'ho valen.