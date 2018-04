Més de 1.600 persones a la marató de jocs de taula de Manresa

Arxiu Particular

Una imatge de l´edició del Tast de Jocs del CAE Arxiu Particular

Més de 1600 persones s´han acostat el cap de setmana del 7 i 8 d'abril al Centre Cultural del Casino per jugar als gairebé 500 jocs de taula que el CAE havia preparat per a la 8a edició del Tast de Jocs. Previ al cap de setmana, ja s´havien dut a terme 9 tallers formatius sobre el joc i els jocs.

Es tracta de la vuitena i la més participativa de la trajectòria d´aquest festival de jocs. I és que en alguns moments del dissabte i del diumenge a la tarda es feia molt difícil trobar taula per poder fer una partida.

Des del Club del Joc s´havia preparat aquesta edició introduint una sèrie de novetats que van ser molt ben acollides: la incorporació d´una zona amb jocs de construcció -que va agradar més a pares i mares que als més petits-; la creació d´un passaport amb 6 propostes d´activitats a realitzar i que, un cop completat, donava dret a participar en un sorteig de cessió de jocs; la realització de partides en grup dinamitzades o l´existència d´uns barrets màgics que permetien als més indecisos extreure una bola amb una proposta de joc per jugar.

Un altre element molt destacat va ser la possibilitat de jugar amb dos autors de jocs que darrerament han pogut publicar alguna de les seves obres: en Víktor Bautista i Roca i l´Eloi Pujadas. El dissabte a la tarda, en Víktor va estar ensenyant a jugar als seus jocs El Cuco Kiko estrena nido -premi As d´Or al millor joc infantil, un dels premis europeus més importants de jocs de taula- i al Nonaga i també va aprofitar la seva participació al Tast de Jocs per testejar algun dels seus jocs en fase de creació. El diumenge va ser el torn de l´Eloi Pujadas que també va fer-se un fart de jugar i ensenyar els seus jocs Wanted7 i Big Bang.

Macroludoteca

Aquestes activitats complementaven el que era l´eix central del Tast de Jocs: una macroludoteca amb gairebé 500 jocs de taula i amb tot l´equip del Club del Joc del CAE ajudats per alumnes d´Animació Sociocultural de l´Institut Guillem Catà orientant, aconsellant i ensenyant els jocs.

El Tast de Jocs tindrà continuïtat tota la setmana amb "Ludorail: jugant per Europa" una exposició que recull algunes de les imatges i de les vivències generades durant el projecte Ludorail Europa. Ludorail va ser un projecte de mobilitat juvenil Erasmus+, promogut i liderat pel CAE en el que hi varen participar 22 joves vinculats al CAE i a l´Associazione Giochi Antichi que varen fer un recorregut en tren de Verona a Manresa aturant-se a diferents ciutats per dinamitzar places amb els jocs que carregaven a les motxilles.

Enguany, però, el Tast de Jocs ja havia arrencat abans del cap de setmana. Des del CAE s´ha volgut aprofitar aquesta 8a edició per potenciar la formació en jocs adreçant-la a aquelles persones i col·lectius que habitualment els utilitzen en les seves intervencions.

Des de dimecres i fins dissabte matí, es varen dur a terme 9 activitats formatives en les que hi varen participar gairebé 200 persones, entre mestres, animadors/es juvenils, monitors i monitores de lleure i alumnes dels cicles formatius d´Animació Sociocultural i Turística, d´Educació Infantil i d´Integració Social de l´Institut Guillem Catà i d´Educació Infantil de la FUB-UManresa.

El Tast de Jocs 2018 és una activitat organitzada pel CAE, hi col·labora el Casino de Manresa, l´Institut Guillem Catà i la Cia l´Anònima i compta amb el suport de l´Ajuntament de Manresa i la Direcció General de Joventut.