Mor el jove malalt de càncer per a qui es van recollir més de 1.700 kg de taps el 2014

Andrés Blanco, el jove malalt de càncer per a qui es van recollir més de 1.700 quilos de taps de plàstic l'any 2014, va traspassar la setmana passada. La campanya per ajudar Blanco, que aleshores tenia 12 anys, va mobilitzar massivament el Bages. Es van vendre polseres i recollir taps que van servir perquè el noi i la seva família es traslladessin a Suïssa per poder rebre un tractament pioner de radioteràpia per protons per curar el tumor cerebral que patia.



L'escola Oms i de Prat, on estudiava aleshores Blanco, li va dedicar una piulada a Twitter després de la seva defunció. «Andrés, el teu coratge, esperit de lluita i optimisme ens han fet créixer. Sempre seràs amb nosaltres. Gràcies», s'hi pot llegir.





Andrés, el teu coratge, esperit de lluita i optimisme ens han fet créixer. Sempre seràs amb nosaltres. Gràcies. pic.twitter.com/zQOzsLmzGN — Oms i de Prat (@OmsidePrat) 4 de abril de 2018

Durant el cap de setmana, en tots els partits disputats pel FC Fruitosenc i l'Escola de Futbol de Sant Fruitós es va guardar un minut de silenci en record de Blanco i els jugadors van lluir braçalets negres. «Descansa en pau, lluitador.. No hi ha paraules per dir-te adéu. No hi ha paraules per acomiadar-te.Ens quedem amb el teu somriure i amb aquesta lluita teva fins al final. Fins sempre Andrés!» ha penjat el club al seu mur de Facebook.L'ICL Manresa i la Grada d'Animació Jove del Nou Congost també s'han sumat a les mostres de condol per la mort del jove.