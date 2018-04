Vermut per la República de l'ANC a Manresa amb Dante Fachin i Àngels Martínez

Aquest dissabte, dia 14 d'abril, l'ANC de Manresa celebrarà un vermut per la República amb els exdiputats al Parlament per Catalunya Sí que es pot Albano Dante Fachin i Àngels Martínez Castells. El vermut, que commemorarà l'efemèride dels sis mesos d'ènça de l'1 d'octubre, pretén esdevenir, han explicat els seus organitzadors, "un espai de celebració conjunta de la República que la ciutadania va guanyar a les urnes democràticament".

Tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia a la plaça de la Democràcia, al barri de la Mion-Puigberenguer.

Sota el lema: "Hi érem, hi som, hi serem!", l'ANC de Manresa vol posar de manifest "la necessitat per part de les institucions de fer un pas endavant en la consolidació de la República", recordant al mateix temps "la gran mobilització popular que va suposar la defensa col·lectiva de la democràcia".

El vermut és obert "a tothom qui va defensar els col·legis i va anar a votar el passat 1 d'octubre".