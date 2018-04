El canvi de llum groga per llum blanca a Manresa s'endarrereix

La resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, organisme que depèn de la Generalitat, en què anul·la i obliga a repetir el plec de clàusules del concurs que l'Ajuntament de Manresa va convocar el juliol del 2017, suposa un seriós entrebanc a l'operació de renovació de 10 sectors de l'enllumenat públic de la ciutat.

Una operació valorada en més de 2 milions d'euros per a la substitució de lluminàries de vapor de sodi per noves lluminàries de tecnologia led. Quan es pugui dur a terme suposarà un important pas endavant perquè la il·luminació nocturna de Manresa deixi de ser groga per tornar a ser blanca.

La intervenció estava dividida en cinc fases, la primera de les quals prevista per a enguany i, ara, roman aturada fins que s'aprovi un nou plec de clàusules, es completi tota la tramitació i es faci l'adjudicació. També incloïa una actuació al centre històric, que també s'havia d'executar enguany i que també es retardarà.

El govern municipal ha explicat que l'actuació al centre històric formava part del concurs -estava inclosa com a millora. Per tant, «no es portarà a terme com estava previst». Ara, cal veure quan es portarà a terme un cop refet el plec de clàusules.

Cal recordar que el grup municipal del PSC va fer públic que la Generalitat havia anul·lat el concurs de 5,5 milions de l'enllumenat públic de Manresa dintre del qual hi havia la renovació de l'enllumenat en deu sectors de la ciutat.

El concurs anul·lat establia tres lots: renovació de 10 sectors de l'enllumenat públic de la ciutat; prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors i renovació de 6 reguladors semafòrics.

A hores d'ara el govern municipal està en fase de replantejament del plec, per complir les recomanacions de la Generalitat. El govern municipal ha explicat que això comportarà «una tramitació important i no es podrà tancar abans de final d'any».

La conseqüència és «que les inversions s'endarrereixen». L'objectiu és tenir a punt el nou plec de clàusules «com més aviat millor i refer totes les previsions». En aquests moments no es pot saber exactament com quedarà el nou calendari, però amb relació al que hi havia previst fins ara «anirà més tard».

Segons va informar el govern municipal, Manresa ha rebut una ajuda de l'IDAE (crèdit sense interessos) d'1.990.166 euros per la substitució de 3.722 lluminàries de vapor de sodi (color groc) per noves lluminàries de tecnologia led (color blanc) amb estalvi anual de 1.096.057 kWh i que equival a evitar el llançament de 358 tones de CO2 a l'atmosfera.

L'abril del 2016 el ple municipal va aprovar per unanimitat comprometre's que l'any 2030 Manresa haurà reduït com a mínim un 40% les emissions de CO2.