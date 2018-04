La mobilització en suport dels CDR acaba amb una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil

Més de tres-centes persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest vespre al centre de Manresa per denunciar la operació judicial contra els CDR i per reclamar la llibertat de totes les persones detingudes.

La manifestació inicial ha desembocat en una concentració al davant de la caserna de la Guàrdia Civil, on diverses unitats dels Mossos d'Esquadra han evitat que s'hi acostessin.

Sense por a la pluja insistent, els manresans s'han concentrat inicialment a la plaça de Sant Domènec per rebutjar la repressió judicial contra l'independentisme, exemplificada aquest dimecres amb la detenció d'una membre del CDR acusada de «sedició, rebel·lió i terrorisme».

Tot seguit i sense previ avís, s'ha iniciat una manifestació que ha circulat per diversos carrers de la capital del Bages. En la seva marxa, s'hi han anat unint més persones, fins arribar als més de 200 manifestants. Els concentrats han caminat sota la pluja amb crits com «No estàs sol CDR» o «Llibertat presos polítics».

La convocatòria feta CDR Manresa no ha estat la única a la Catalunya Central. En poblacions com Berga o Solsona també hi han hagut concentracions de rebuig.