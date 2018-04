Només un dels sis instituts públics de Manresa prohibeix el mòbil al pati

Els porten a les motxilles i no els poden treure si no és que un professor ho demana expressament per fer alguna activitat, però a l'hora del pati els smartphones surten de carteres i butxaques per plantar-se davant els ulls dels estudiants de secundària de Manresa. Aquest diari ha preguntat als sis instituts públics de la ciutat quin és l'ús del mòbil que permeten als alumnes i, d'aquests, cinc deixen que els joves facin ús del dispositiu durant l'esbarjo.

D'aquesta manera, els alumnes d'ESO i batxillerat dels instituts Lluís de Peguera, Lacetània, Pius Font i Quer, Cal Gravat i Guillem Catà poden utilitzar els seus mòbils durant l'hora del pati. En canvi, a l'institut Manresa Sis, situat al barri del Xup i amb unes característiques molt diferents de la resta de centres (és un institut nou, amb dos grups de primer d'ESO), no es permet l'ús del mòbil durant l'estona d'esbarjo. Aquesta situació que es viu a Manresa (i probablement a la majoria de centres públics de secundària catalans) contrasta amb la realitat d'altres països, com la de França, on de cara als curs vinent una llei prohibirà als alumnes portar el mòbil a l'institut, o la de la regió de Silicon Valley (Califòrnia), on molts dels treballadors de les grans empreses tecnològiques trien per als seus fills col·legis sense ordinadors ni dispositius electrònics.

La directora de l'institut Lluís de Peguera, Assumpta Pla, explica que el centre «ha optat per una política de no prohibir el mòbil perquè és una eina que ens va molt bé. El que fem és centrar-nos a fer una educació més conscient entre les famílies i l'alumnat. Cal aprendre a fer-lo servir, no prohibir-lo». Per la seva banda, Valentí Grau, director de l'institut Pius Font i Quer, assenyala que els alumnes «sí que poden fer ús del mòbil durant l'estona de pati sempre que compleixin unes normes, com ara no fer fotos no autoritzades ni vídeos... Han de fer coses legals, ja que si no ho fan s'exposen a les possibles conseqüències». Amb paraules molt similars s'ha expressat Marc de Arcos, cap d'estudis d'ESO i batxillerat de l'institut Guillem Catà: durant l'esbarjo, «no poden fer un ús indegut dels mòbils, com per exemple fotos i vídeos sense el consentiment de qui graven».

Igualment, a l'institut de Cal Gravat, la directora Elisa Altimiras assenyala que «l'ús del mòbil queda prohibit durant les classes si no és que un professor ho autoritza. Els alumnes només el poden fer servir durant el pati».



Al Lacetània, mòbil fora de l'edifici



A l'institut Lacetània els mòbils, tal com ha descrit el seu director, Francesc Delis, sí que es poden portar a l'institut, però no es poden utilitzar dins del recinte, «és a dir, dins les classes (sense permís del professor) ni als passadissos. Només als patis que estan al descobert», cosa que també s'aplica durant les hores d'esbarjo.



Fotos sense permís i assetjament



Els mestres i directors dels instituts manresans admeten que l'ús creixent dels mòbils per part dels alumnes genera conflictes, moltes vegades relacionats amb la publicació de fotografies realitzades dins del centre i en les quals apareixen alumnes que no han donat el consentiment; o, fins i tot, casos d'assetjament. Quan passa això, Assumpta Pla, del Peguera, explica que «avisem l'alumne implicat i mediem. Al llarg del curs potser hem d'intervenir dues vegades per casos d'insults o assetjament. Entre ells passen moltes coses de les quals no ens assabentem».

Igualment, al Lacetània, Francesc Delis explica que existeix una norma per la qual «si un alumne utilitza el mòbil dins del recinte, se li retira el dispositiu durant tres dies com a màxim i se li fa un full d'incidències». Delis afegeix que «una gravació o una fotografia feta dins de l'institut sense permís es considera una falta greu» i que «si a sobre es detecta que aquesta foto o gravació s'ha difós per Internet sense permís, això comporta una falta molt greu». A l'institut Lacetània s'organitzen xerrades formatives i de conscienciació a per part dels tutors i dels Mossos d'Esquadra. Igual que al Peguera, al Lacetània tenen «un servei de mediació per resoldre conflictes i, per als casos més extrems, dos psicopedagogs, a part del servei de l'ESAP». Malgrat que en aquest centre «no sabem el nombre concret» de conflictes, Delis admet que «sembla que cada cop són més nombrosos i són complicats de solucionar perquè molts es generen fora de l'institut i ens reboten aquí».



«Potser haurem de prohibir-los»



A l'institut Pius Font i Quer, Valentí Grau detalla que «els casos més lleus es gestionen educativament i els més greus són sancionats, independentment de les possibles conseqüències legals». Grau admet que l'ús dels mòbils «és un tema que cada vegada ens preocupa més i hi volem posar remei. Potser haurem de prohibir l'ús del mòbil dins del recinte escolar o fins i tot als patis».

A Cal Gravat, Elisa Altimiras explica que «quan un professor enxampa un nano amb el mòbil, l'hi requisa i només el pot recollir la família». Si es dóna el cas que l'estudiant es nega a entregar l'aparell al professor, «es fa un full d'incidència, es truca a la família i l'alumne queda expulsat un dia». A Cal Gravat també utilitzen la mediació per solucionar els conflictes sorgits als mòbils.

De Arcos, del Catà, explica que els alumnes saben que certes accions representen «una infracció greu contra la convivència i, per tant, tenen alguna sanció. Després es fa reflexionar sobre la gravetat de les accions i, si cal actuar sobre tot un grup, es demana als Mossos que facin una xerrada».