Recordar el cuiner manresà Ignasi Domènech per no perdre identitat

L'editorial del darrer número de la revista que edita el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages du per títol: «Cuidem els nostres referents, que són patrimoni!». La taula rodona d'aquest dilluns a les instal·lacions d'Alícia, al recinte de Sant Benet de Bages, que tenia com a eix discursiu la figura del cuiner manresà Ignasi Domènech (1874-1956), s'emmarca en aquesta idea reivindicativa.

El xef Benvi Aligué, un dels quatre participants en l'acte, va insistir en la necessitat de donar a conèixer l'històric cuiner bagenc, mort fa més de seixanta anys, a les noves generacions de professionals i va demanar als veterans que no oblidin quines han estat les fonts intel·lectuals de les quals han begut.

El col·leccionista d'obra publicada de Domènech i exgerent del Gremi d'Hoteleria, Josep Maria Camps, va tractar sobre la tasca d'editor del cuiner manresà, sobre la feina de recopilador i difusor de receptaris culinaris amb més d'una trentena de llibres i múltiples col·laboracions en revistes professionals i de divulgació.

El director d'Alicía, Toni Massanés, i moderador de la taula, va destacar la modernitat de Domènech i recordà que va col·laborar amb empreses de maquinària per a l'hostaleria o de productes alimentaris, que plantejà el model d'aliments de proximitat o que empenyé la cuina d'aprofitament, dos conceptes que tornen amb força, que són presentats de rabiosa actualitat i que fa més de tres quarts de segle el manresà ja havia sistematitzat i propagat.

Roda el món i torna al Born



Sortir del Born, formar-se al món i tornar al Born va ser la base de la intervenció del periodista Salvador Redó. Domènech va rebre la primera formació en els fogons de la Fonda del Centro que regentaven els seus oncles al carrer del Born de Manresa, anà a Barcelona, a París, a Londres i a Madrid, però també passà per cuines de Monistrol de Montserrat, Puigcerdà i Burgos, i de cases particulars com a convidat: en masos de Boades, Vallhonesta i de Mura, o com a familiar, a casa del germà Pere, a Manresa, o a cal Vilallonga de Castellbell i el Vilar, la casa de la seva germana Lluïsa, on està acreditat que va escriure, si no tots, bona part dels llibres La Teca i Àpats.

L'actualització del receptari de Domènec a les noves elaboracions i presentacions la va formular Jordi Llobet, xef del restaurant l'Ó, que destacà la vigència del seu mestratge i la conveniència de no perdre'l de vista.