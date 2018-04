Recta final de les obres de millora de la carretera de Viladordis

Les obres de millora de la carretera de Viladordis de Manresa, que porta a terme el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, afronten la recta final. Aquesta setmana es portaran a terme les actuacions d'asfaltatge, que permetran deixar l´enllestida l´obra.

Avui mateix ja han començat els treballs de pavimentació de les dues rotondes, que continuaran els propers dies. Per aquest motiu, hi haurà les següents afectacions a la mobilitat:

-Dimarts 10 d´abril: Treballs de pavimentació mantenint el trànsit de vehicles, regulant-lo amb personal d´obra.

-Dimecres 11 d´abril: Es realitzaran els treballs de la rotonda oest, de manera que el trànsit es regularà en pas alternatiu amb personal d´obra per la part de la rotonda no afectada. Es tallarà al trànsit de vehicles el Camí del Grau i el Camí dels Tovots quan es realitzin els treballs de pavimentació coincidents amb els accessos d´aquests camins amb la rotonda.

-Dijous 12 d´abril: Es realitzaran els treballs de la rotonda est, de manera que el trànsit es regularà en pas alternatiu amb personal d´obra per la part de la rotonda no afectada. Es tallarà al trànsit de vehicles el Camí particular quan es realitzin els treballs de pavimentació coincidents amb els accessos d´aquests camins amb la rotonda.

-Divendres 13 d´abril: Es realitzaran els treballs de la Carretera de Viladordis, de manera que el trànsit de vehicles es regularà en pas alternatiu amb personal d´obra.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar aquestes obres el juny passat. L´actuació permetrà millorar la mobilitat entre la ronda de Manresa (C-55) i l´autopista C-16, així com resoldre les connexions locals de Viladordis amb la C-55 i la zona agrícola de Viladordis. Els treballs compten amb una inversió d´1,9 milions d´euros i tindran un termini d´execució de 8 mesos.

El projecte consisteix en l´adequació de la carretera de Viladordis, vial municipal de Manresa, en el tram que va des de l´enllaç amb la C-55, fins a l´enllaç amb l´autopista C-16, on se situa el nucli de Viladordis. Aquestes obres complementen l´eixamplament de la ronda de Manresa a quatre carrils finalitzat el 2015 i que va incloure la creació d´un nou ramal des de la carretera de Viladordis cap a la ronda de la C-55 en sentit Barcelona.

L´obra que s´ha portat a terme comprèn un tram de 900 metres, en el qual s´ha format una calçada de 10 metres d´amplada amb 2 carrils de 3,5 metres. En la zona d´enllaç amb la ronda de Manresa, s´han construït dues rotondes de 48 metres de diàmetre que milloraran les dues interseccions ara existents a banda i banda de la ronda, formades per girs a l´esquerra. Aquests giratoris afavoriran la seguretat i la fluïdesa del trànsit tot resolent, també, moviments de la xarxa local de Manresa que fins ara no es podien fer, tant venint de Viladordis com del camí dels Tovots.

En un costat de la calçada, s´ha creat una via verda de 2,5 metres d´amplada, separada per una barrera mixta de fusta i acer i una filera d´arbrat i enllumenat. D´aquesta manera, quedarà connectada la xarxa urbana de Manresa i el nucli de Viladordis amb un itinerari de vianants i bicicletes. S´instal·larà un semàfor per garantir el creuament de la via verda en direcció als camins existents al costat nord, en especial la ruta que condueix per la marge del riu Llobregat fins al monestir de Sant Benet de Bages.