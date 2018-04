El TSJC dóna la raó a l'Ajuntament de Manresa i n'avala el mapa acústic

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el Mapa de Capacitat Acústica (MCA) aprovat per l'Ajuntament de Manresa, i ha desestimat la demanda de l'empresa Pymsa, dedicada al tractament de la fusta, que l'havia impugnat en relació a la parcel·la que ocupa.

L'Ajuntament va aprovar, en el Ple Municipal de març de 2015, el mapa acústic en compliment de la llei catalana 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, que estableix l'obligació dels consistoris d'elaborar aquest document amb els nivells d'immissió dels emissors acústics.

El mapa estableix zones de sensibilitat acústica, segons una classificació que va des de la zona alta (A), que comprèn els sectors de territori habitats i que requereixen una protecció alta contra el soroll; la zona moderada (B), referida a zones que admeten una percepció mitjana del soroll; i una zona baixa (C), que inclou els sectors que admeten nivells més alts de soroll. Cada zona es divideix en subzones. En general, les zones A corresponen a usos residencials, les zones C a industrials, i les B tenen usos mixtos.

A la seva demanda, l'empresa Pymsa demanava que per a la zona que ocupa, situada al carrer Jorbetes, es fixés el nivell qualificat com a B3, tenint en compte l'ús industrial, i no el que el mapa estableix per la zona (A4), que és de sensibilitat acústica alta amb l'objectiu de protegir els veïns que hi viuen. L'empresa demanava que fos admissible un nivell de soroll superior, ja que en aquell moment la indústria no complia amb els nivells establerts en la zona A4. El tribunal ha desestimat la petició de l'empresa, i argumenta que l'Ajuntament no infringeix cap precepte legal.

S'ha de recordar que l'empresa va modificar la seva activitat el desembre passat i va abandonar la part de producció que comportava el tractament de pals amb creosota, de manera que en aquest moment utilitza únicament sals hidrosolubles, que és una activitat menys contaminant i menys sorollosa. Amb aquest canvi d'activitat, l'empresa preveu el compliment dels nivells d'immissió sonora.