Azpeitia compleix i organitza les jornades gastronòmiques pendents del Camí Ignasià

El municipi d'Azpeita, on va néixer sant Ignasi de Loiola i on comença el Camí Ignasià, es va despenjar l'any passat de les jornades gastonòmiques de la ruta ignasiana organitzades conjuntament amb Manresa, ciutat on acaba el camí. Demanat per aquest diari, l'alcalde del municipi basc, Eneko Etxeberria, va anunciar la seva intenció de celebrar les jornades a la primavera, com així faran, complint la promesa d'aleshores.

Les properes jornades enogastronòmiques del Camí Ignasià tindran lloc a Azpeitia els dies 12 i 13 de maig. S'hi podrà trobar un estand amb productes representatius d'altres comunitats autònomes del Camí Ignasià, tastos de sidra i visites guiades per la ciutat, entre altres propostes.

Les jornades són una iniciativa lligada a la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a la capital del Bages. La idea és que es facin cada any a Azpeitia i a Manresa, i que el gruix de la programació es vagi alternant entre els dos municipis. Mentre que les primeres es van celebrar a Manresa el 2016, les segones, que s'havien de fer a Azpeitia el 2017, no es van fer. El seu Ajuntament va argumentar aleshores motius d'agenda, de logística, de pressupost i d'organització. Manresa va mantenir la iniciativa amb una programació més modesta que la de l'any anterior.

Trobada a Luceni



L'anunci de les properes jornades es va fer en el decurs d'una trobada entre l'Ajuntament de Manresa i el d'Azpeitia. Els dos ajuntaments es van trobar divendres passat a Luceni (població que també forma part del Camí Ignasià) en una reunió tècnica en el marc del projecte de Manresa 2022. Ambdós van posar en comú les diferents accions que s'estan portant a terme a les ciutats al voltant del Camí Ignasià. Es va parlar d'organitzar possibles paquets turístics i accions esportives conjuntes, així com l'enfocament del cicle musical Sons del Camí. També es va posar en relleu el premi EDEN (European Destinations of Excellence) que ha rebut recentment la ciutat d'Azpeitia pel projecte Terra Ignasiana, i de les possibles actuacions els propers anys 2021-2022, quan farà 500 anys de l'arribada d'Ignasi a Manresa.