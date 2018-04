Comerciants del carrer Nou es queixen que hi ha moltes rajoles trencades

Al carrer Nou, un dels més comercials de Manresa, els botiguers es queixen que «hi ha un munt de rajoles trencades» i que «fa mesos que avisem l'Ajuntament via Twitter, Facebook, pel 010 i parlant directament amb tècnics, i només ens van donant allargs: que si aviat, que si no tenim rajoles, que si a principi d'any...».

Els botiguers, que s'han queixat a títol personal i també com a Associació de Comerciants del Carrer Nou, expliquen que el problema s'ha agreujat davant el número 14. «D'una rajola trencada, ha passat a tres, i la gent s'hi entrebanca molt més perquè hi ha desnivell i les rajoles s'aixequen en xafar-les». I afegeixen que, a més a més, «amb les pluges, queden bassals i, quan hi passen els cotxes, generen esquitxades importants davant els portals i comerços». Expliquen que la mateixa situació es dóna davant el número 12, «i podríem continuar trobant altres trams malmesos». Una botiguera comenta que «cada cop que els truco els aviso que la propera trucada serà per dir-los que algú ha caigut i s'ha fet mal»