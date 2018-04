100.000 euros per millorar l'entorn de la Torre Lluvià de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per rehabilitar l'espai de l'entorn de la torre Lluvià, l'obra modernista de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. Durant els propers mesos es duran a terme actuacions de neteja del pati, que havia estat ocupat per un ramat, delimitació dels accessos i murs perimetrals, restauració de portes, una rampa exterior i altres accions que permetran recuperar l'espai per a la ciutat. Avui dimecres s'ha presentat el projecte de rehabilitació de l'entorn i les construccions auxiliars de la torre, que comença aquest 2018 i que s'anirà desenvolupant posteriorment, en funció de la disponibilitat econòmica.

Els treballs per condicionar el pati i l'entorn de l'edifici modernista de la Torre Lluvià, en plena Anella Verda de Manresa, s'han iniciat al pati de la torre, que s'està netejant, un cop n'ha marxat el ramat que l'ocupava, d'acord amb l'Ajuntament i el propietari dels animals.

Les obres de millora formen part del projecte bàsic de "Rehabilitació de les construccions auxiliars de la Torre Lluvià", que ha estat elaborat per l'arquitecte manresà Pere Santamaria (vegeu-ne una recreació en aquest vídeo). Avui, el mateix arquitecte, juntament amb el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, i la regidora d'Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz, han presentat l'actuació.



Les obres que ja s'han iniciat inclouran els següents treballs:

-Neteja del pati i condicionament del paviment

-Consolidació dels murs perimetrals i les parets dels coberts, que es protegiran contra l'acció de la pluja

-Retirada del fibrociment de les cobertes

-Restauració de les portes de forja del pati

-Delimitació dels accessos i els aparcaments

-Construcció d'una rampa exterior per facilitar l'accés amb cadira de rodes a la planta baixa de la Torre, on hi ha els lavabos

Una bona part de les obres seran realitzades per un grup de persones que estan treballant a l'Ajuntament de Manresa mitjançant un pla d'ocupació, i que ja han començat les tasques de consolidació dels murs perimetrals.

Un cop realitzades aquesta primera fase de les obres, es podrà dur a terme una nova diagnosi detallada de les tasques pendents, que permetrà emprendre noves actuacions en funció de la disponibilitat pressupostària. Per a l'any 2018 hi ha prevista una aportació de 100.000 euros, la meitat dels quals provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Amb aquests diners es finançaran els treballs que ara comencen i possiblement una part de les tasques posteriors, que s'aniran determinant.

Les obres que s'han iniciat han de comportar un salt qualitatiu en l'atractivitat de la Torre Lluvià, i permetrà acollir-hi esdeveniments i noves activitats, tant a l'interior com a l'exterior.

En la presentació d'aquest matí, el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, ha explicat aquest 2018 es podrà executar una part important d'aquesta feina, amb el pressupost de 100.000 euros, que permetran "que l'espai del pati sigui utilitzable per a esdeveniments ciutadans, o com a lloc de descans de caminades, per fer-hi activitats a la fresca a l'estiu, etc". Segons ell, de totes les actuacions a fer, que es duran a terme els propers anys, "ara ens centrem en el més indispensable: consolidar el terra i fer neteja de tot el pati, on hi havia hagut un ramat, retirar els coberts fets amb elements precaris com plàstics i fustes, treure la brutícia, ferralla, les uralites... També farem una tasca de consolidació dels murs, es refaran les portes d'accés al pati i murs mig ensorrats, etc. I es farà una rampa exterior pavimentada per poder accedir amb cadira de rodes als lavabos que són a la planta baixa". Huguet explica que "amb aquesta feina ja es visualitzarà un canvi important d'imatge. Farem un salt qualitatiu notable i permetrem que la ciutadania pugui gaudir d'aquest entorn".

L'arquitecte Pere Santamaria ha remarcat que, tal com es va fer amb la rehabilitació de la torre el projecte "intenta ser respectuós amb les edificacions originals i l'entorn que hi havia", i ha detallat que el projecte recupera elements com la bassa, que servia per regar els elements exteriors vegetals, i també el pati i les edificacions auxiliars. Una d'elles, situada a la dreta de l'entrada principal, "és un element catalogat, i inclou diverses tines". Pel que fa al pati posterior de la casa (davant de la porta per on actualment s'hi accedeix) serà un espai verd i amb porxos, que podran ser utilitzats per activitats diverses.

Al seu torn, la regidora d'Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz, ha afirmat que "una part important de la feina es durà a terme gràcies als pans d'ocupació que ha han començat a treballar, amb persones que tenen dificultats d'inserció laboral i als quals nosaltres els facilitem experiència laboral, així com formació". La regidora hi ha afegit que "pensem que és una actuació molt interessant per la ciutat i el seu entorn oi perquè forma part del pacte de ciutat i impulsarà l'Anella Verda".

Propietat municipal des del 2012

La Torre Lluvià va ser adquirida per l'Ajuntament de Manresa el febrer de 2012 i de seguida hi van començar les obres per aturar-ne la degradació, evitar l'esfondrament i aconseguir la seva recuperació. Des del juny passat, l'equipament és obert al públic com a centre d'interpretació i difusió de l'Anella Verda i els seus espais més representatius. Tots els diumenges i festius, a les 11 del matí, s'hi fan visites guiades i els visitants poden veure les exposicions permanents i conèixer la resta d'espais de la casa, la seva història i el Modernisme manresà en general. És previst que més endavant a la torre s'hi puguin oferir també activitats turístiques i de natura complementàries a l'entorn immediat de l'equipament com rutes guiades, tastos o tallers.

La vil·la Emília, vil·la Maria o Torre Lluvià és una construcció modernista amb elements historicistes que data de l'any 1896, obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Forma part d'una parcel·la de 75.690 m2 i s'encaixa en un entorn rural d'alt valor paisatgístic, en un espai singular com és el camí de Rajadell i amb vistes magnífiques sobre una bona part del pla de Bages i les muntanyes de Montserrat.