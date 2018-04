Manresa mostra el paper de la química a la vida diària

El professor Toni Dorado, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Manresa, juntament amb la Montserrat Méndez, directora de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM); Neus Capdevila, directora de la Biblioteca Ateneu Les Bases; Mercè Rosich, regidora d´Universitats de l´Ajuntament de Manresa i Anna Crespo, regidora de Cultura de l´Ajuntament de Manresa, han presentat el programa d´activitats de ´Temps de... Química´, que es desenvolupa a diversos espais de Manresa fins al 6 de maig.

Fa tres anys va néixer el projecte "Temps de..." a la UPC Manresa amb la col·laboració de la Biblioteca Ateneu Les Bases i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) i amb el suport de l´Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. La primera edició es va dedicar a les matemàtiques i l´any passat als minerals i roques. En aquesta tercera edició, el programa està dedicat a la química.

La iniciativa sorgida de l´Escola Politècnica Superior d´Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) té l´objectiu de divulgar les matèries que s´imparteixen en el centre i establir vincles amb els centres de secundària. És per aquest motiu, que s´organitzen activitats pensades per a infants, per a famílies, per a adults i per a professors.

Més a prop

La col·laboració sorgida entre la Biblioteca Ateneu les Bases i la Biblioteca del Campus de Manresa permet, mitjançant els seus recursos, espais i experiència, acostar la UPC Manresa al públic en general.

És per aquest motiu que s´organitzen diferents tipus d´activitats. D´una banda les adreçades a un públic general que abasten des de xerrades divulgatives fins a un espectacle a base d´experiments, passant per tallers familiars, una exposició i un club de lectura. I d´altra banda, les activitats formatives adreçades al professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius, amb certificació del pla de formació de la Generalitat de Catalunya, i la creació d´una guia de recursos.

Aquesta edició s´emmarca dins dels esdeveniments culturals de Manresa: Capital de cultura catalana 2018.

Totes les edicions han rebut el suport de l´Ajuntament de Manresa des de les regidories de Cultura i joventut i d´Ensenyament i universitats.