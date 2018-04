Manresa recorda l'assassinat de Guillem Agulló

Convocats per Arran, mig centenar de persones s'han concentrat davant l'església de Crist Rei de Manresa per recordar que enguany fa 25 anys que el jove valencià Guillem Agulló, militant de Maulets, va ser assassinat per un grup de neonazis a Montanejos.

Arran ha recordat que l'autor confès del crim, Pedro Cuevas, va arrabassar-li la vida d'una ganivetada al cor, enmig de la foscor de la matinada de l'11 d'abril de 1993. Malgrat l'evident rerefons ideològic del crim – Agulló era militant de Maulets, l'aleshores organització juvenil de l'Esquerra Independentista, i del col·lectiu antiracista SHARP; i Cuevas era i segueix sent un nacionalsocialista confés-, el jutge va dictaminar que no hi va haver delicte d'odi ni causes polítiques que motivessin l'assassinat.

Condemnat a 16 anys de presó, Cuevas només en compliria quatre i la resta foren absolts. Per Arran, aquest episodi recorda la impunitat amb la qual viu el feixisme a casa nostra. Una impunitat que tornaria a ser evident el 2005, quan es va donar a conèixer que Cuevas formava part del grup neonazi Frente Antisistema (FAS), una organització que es dedicava a apallissar persones migrades i militants d'esquerres.

L'operació Panzer es va saldar amb 27 persones detingudes –entre ells, Cuevas-, però cap trepitjaria la presó. Segons Arran, «ho hem tornat a veure amb Blanquerna, pels carrers de València i als pobles de la nostra comarca. Però mentre la ultradreta es mou lliurement amb el suport i gràcia de l'Estat, les cel·les se segueixen omplint de presos polítics».



25 anys sense oblit

En un comunicat, Arran assegura que l'assassinat de Guillem Agulló quedarà «per sempre gravat a la memòria del nostre poble. La ràbia i impotència que sentim per la seva mort s'ha transformat en la força i el coratge necessari per continuar endavant amb la seva lluita, que és la nostra. La lluita per uns Països Catalans lliures, feministes i socialistes».

A banda de la concentració, dissabte sortirà de Manresa un autobús per assistir a la manifestació que tindrà lloc a Burjassot en homenatge a Guillem Agulló.