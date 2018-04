Manresa s'estrena com a seu d'un congrés de simulació clínica amb rècord d'inscrits

Més de 600 persones passaran, entre avui i dissabte, pel campus a Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Serà amb motiu del 6è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient. L'edifici de la FUB acollirà l'edició del congrés amb més inscrits. Amb dades de l'organització, 423 en el precongrés, avui i demà, i 214 en el congrés, entre dijous i dissabte.

Aida Camps, coordinadora de l'esdeveniment i secretària de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient (SESSEP), a la qual es va integrar la UManresa fa cinc anys, explica que van presentar la candidatura i la van guanyar. L'experiència en simulació clínica de la UManresa, que té el Màster oficial en Metodologia de la simulació i el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendimient Clínic (CISARC), avala la seva elecció. A més a més, UManresa ha incorporat la metodologia de la simulació a tota la seva oferta formativa de grau i també a molts dels programes del Centre Internacional de Formació Contínua. L'any vinent el congrés es farà a la Universitat Europea de Madrid.

Camps remarca que un dels aspectes més destacats i diferencials de la present edició és que s'ha posat molt èmfasi en el fet que sigui molt pràctica, de manera que funcioni com una gran lliçó de la metodologia d'aprenentatge de la simulació clínica. A partir d'avui, seran quatre dies farcits de tallers, de ponències -catorze en total, inclosa la que pronunciarà l'astrofísic manresà Ignasi Ribas- i, també, de sorpreses, com la que té reservada per als participants la jornada «Smart learning. Smart health» de demà, amb 200 participants i que inaugurarà el robot androide Pepper, que no fa pas gaire va visitar l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.



Jornada docent, avui

Avui, 170 responsables acadèmics i docents de cicles formatius sanitaris i sociosanitaris participaran en una jornada docent de formació professional coorganitzada amb el departament d'Ensenyament amb la finalitat d'impulsar l'ús de la simulació en els àmbits de formació en salut per avançar en les pràctiques segures.

Demà es farà la inauguració oficial del congrés, i dissabte tindrà lloc una jornada de simulació que aplegarà estudiants de medicina i d'infermeria de tot l'estat que treballaran casos interdisciplinaris mitjançant la metodologia de la simulació.