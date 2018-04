Mémora estrena el nou espai de suport a Manresa

Una vintena de persones van assistir a la xerrada ´Gestió de les emocions´ amb la psicòloga Lola Cabrera en el nou Espai de Suport de Mémora a la ciutat de Manresa.

Cabrera va explicar que ser conscients del que sentim i acceptar-ho és el primer pas per a una bona gestió de les nostres emocions. "El més important és com valorem la situació del que ens passa ja que tots viurem moments complicats i depenent de si utilitzem una emoció adaptativa, adequada al context o una no adaptativa, que ens desborda i no ens ajuda gents, afrontarem millor la solució", apunta l´experta.

També va fer un recorregut per les emocions bàsiques, és a dir, les que tenim al néixer; i les emocions secundàries, les que s´aprenen al llarg del camí. Conclou així que "tothom és capaç d´adquirir una bona gestió de les emocions, només es qüestió d´entrenament".

Durant la xerrada, Lola Cabrera va recordar que les expressions i pensaments de cadascú són el reflex del que projecta cada persona. L´activitat física, oxigenar-se i dedicar uns moments al dia per identificar i analitzar les emocions pròpies, són eines que poden ajudar a gestionar-les millor i encarar de forma més positiva les situacions difícils, com pot ser la pèrdua d´una persona estimada, la pèrdua de salut, la pèrdua de feina, etc.



Aula Mémora

Mémora, a través de la seva Fundació, organitza xerrades i tallers adreçats a tota la població i, en especial, a gent gran. L´objectiu d´aquestes xerrades divulgatives és promoure hàbits saludables i aconseguir un envelliment de qualitat amb el qual afrontar el procés final de vida i la reflexió sobre la mort.

La propera xerrada tindrà lloc el 8 de maig i abordarà "La soledat en la gent gran" i la quarta i última xerrada d´aquest semestre serà el 12 de juny sobre "Parlem i escrivim de records". Totes les activitats es realitzen a les 18h a l´Espai de Suport Mémora Manresa – Bages (C/ Carrió 10).



Sobre Mémora

Mémora es el primer grup a España i Portugal de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i gestió de cementeris. Realitza més de 47.000 serveis funeraris i 17.000 incineracions i més de 42.000 famílies van ocupar les seves sales de vetlla l´any passat.