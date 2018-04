La Generalitat confia en la FUB per portar la pràctica de la simulació clínica a la FP

El Fran i el Rubén són dos sanitaris que han de preparar per al metge els instruments de cirurgia necessaris per practicar una sutura. Quan els tenen a punt, el Rubén toca el material esterilitzat (cosa que no podia fer de cap manera) per deixar-lo més ben endreçat. El seu company ho veu i li proposa tornar-lo a preparar des de zero, però ell diu que no cal. Aquesta recreació, a càrrec de dos professionals de la FUB-UManresa que es van fer passar per estudiants, va protagonitzar la part final de la jornada que, aquest dimecres al matí, va acostar 170 professors de tot Catalunya a la simulació clínica.

Aprofitant que Manresa acull fins dissabte el 6è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient, el departament d'Ensenyament de la Generalitat va confiar en la FUB-UManresa la tasca d'acostar la metodologia d'aquest innovador sistema d'aprenentatge als docents de cicles formatius sanitaris i sociosanitaris perquè el puguin anar implantant a la classe, cosa que ara fan molt pocs.

Després de tot un matí amb exposicions sobre la simulació clínica bàsicament teòriques, la darrera hora va servir per mostrar-los la metodologia amb un cas pràctic. La sessió la van dirigir de manera molt dinàmica i divertida Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la UB; i Anna González, diplomada en Infermeria. Són professores a la FUB-UManresa i formen part de l'equip de simulació.

Fer les preguntes adients



Feta la projecció del cas exposat a l'inici, els seus dos protagonistes van entrar a la sala d'actes de l'edifici de la FUB1, on va tenir lloc la jornada. Es van fer tres grups entre els professors assistents i se'ls va demanar que fessin preguntes als dos alumnes per esmenar la seva pràctica. Calia, però, fer les preguntes adients, sense jutjar-los, sense que fossin retòriques i evitant que portessin implícita la resposta. En cas contrari, Serrat feia sonar un timbre. De mica en mica, pregunta a pregunta, els dos alumnes van anar arribant al quid de la qüestió. El Fran no va insistir al seu company per repetir la preparació del material perquè li havia sabut greu corregir-lo. I el Rubén no es va adonar de l'error de tocar el material i no li hauria importat que el seu amic hagués insistit a repetir la preparació.

El moll de l'os dels errors



Serrat, que va afirmar que a la FUB són «autèntics forofos de la simulació», va insistir en la importància de tractar com es mereix la paraula error, i és que el que fa aquesta pràctica és justament això: arribar al moll de l'os dels errors per evitar que quan els alumnes facin el salt a la professionalització els repeteixin.

Acabada la simulació i aconseguits els objectius, els dos alumnes ficticis es van presentar: Fran Pérez és tècnic de simulació clínica a la CU+, i Román Carreras, podòleg i alumne del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació de la FUB-UManresa. Ells també es van reconèixer uns forofos de la simulació clínica.

Aquest dijous, a les 3 de la tarda, es farà la sessió inaugural del congrés, que ha atret 600 participants.