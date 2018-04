Manresa mostra que té química

Si la gent no va a la química, la química anirà a la gent.

Partint d'aquesta premissa, la UPC de Manresa, les biblioteques del Campus i de l'Ateneu les Bases, i l'Ajuntament han fet pinya per bastir el programa «Temps de... química» amb experiments, exposicions, tallers i activitats lúdiques i formatives obertes al públic amb les quals difondre el paper que juga la química en el nostre entorn i recordar que hi ha demanda de professionals per cobrir les places que necessita una activitat econòmica molt present a la comarca i el conjunt de Catalunya. La UPC ofereix un Grau en Enginyeria Química.

Per tal de treure-li de sobre la pàtina de connotacions negatives -expressions com «això porta molta química»- i la fama de matèria complexa, la universitat, les biblioteques i l'Ajuntament s'han posat a treballar de bracet per promoure les vocacions científiques i tecnològiques acostant la química a la ciutadania.

Cada un dels actes programats és una porta oberta perquè la química surti de les aules de la universitat manresana i entri en contacte amb un públic divers.

Ensenyar a fer una aspirina, una crema hidratant, un perfum i fermentacions formarà part dels recursos pràctics per apropar la química a les aules de secundària que es mostraran en l'activitat formativa -com a curs semipresencial amb certificació- adreçada al professorat, del 16 d'abril al 6 de maig.

Es faran xerrades sobre com l'estudi de molècules permet descobrir aspectes del passat, dimecres que ve a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la UPC, a càrrec del catedràtic Xavier de las Heras; i sobre la química en la nutrició i la salut, el 25 d'abril a les 7 de la tarda a la sala de suport de la biblioteca Ateneu les Bases. Es podrà visitar l'exposició «On és la química», a les biblioteques del Campus Universitari fins al 22 d'abril i de l'Ateneu les Bases del 23 d'abril al 6 de maig. La biblioteca del Campus ha recopilat material didàctic i recursos per a la didàctica de la química. A l'Ateneu les Bases, el 2 de maig, a les 6 de la tarda, Clara Gavaldà explicarà històries fent servir experiments químics per sorprendre petits i grans. El 3 de maig, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a l'auditori de l'Ateneu un particular club de lectura sobre química en què es comentarà el llibre Codi genètic amb la seva autora, Amàlia Lafuente. El 4 de maig, a les 6 i també a l'auditori, el científic Dani Jiménez, presentador del programa Dinàmiks al canal Super3, oferirà un espectacle amb experiments espectaculars.