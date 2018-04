Míriam Ponsa i Killing Weekend encoratgen els joves a buscar el seu camí

En el marc de la Fira de l´Estudiant de les comarques de la Catalunya central, aquest matí l´Oficina Jove del Bages s´ha convertit en l´Oficina Artística, un espai per a potenciar els estudis artístics. Enguany els artistes convidats per exposar la seva trajectòria laboral i experiència personal han estat de l´àmbit del disseny de moda: la dissenyadora independent Míriam Ponsa i els representants de la marca Killing weekend, ambdós dissenyadors manresans. L'acte ha comptat amb la intervenció també de la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo.

Durant la ponència, Míriam Ponsa ha mostrat tot el procés de creació de les seves peces de roba i altres materials d´una manera molt propera. Ha mostrat l´Imaginari, d´on neixen les seves col·leccions, i des d´on les seves creacions prenen coherència. L´Imaginari és una peça vital per la dissenyadora ja que aquest sempre està en procés de creació i d´ampliació i per altra banda, és on es recull el concepte de la marca Míriam Ponsa.

La dissenyadora, a través de vídeos i fotografies, ha mostrat els diferents materials i textures amb què habitualment treballa, però que molt sovint no són propis i habituals en els dissenys de roba, com el làtex, textures industrials, la fusta, etc. També ha explicat com vincula i es nodreix del teatre i dels espectacles com a font d´inspiració del seu procés creatiu.

Ponsa també ha parlat del seu equip de treball com a clau per al desenvolupament de la seva feina. Ella els anomena grups d´unió. La ponent també ha destacat el concepte d´equilibri entre la part creativa i la comercial i ha encoratjat les persones joves assistents a buscar el seu propi camí: "Please do not leave this door open, it is a risk".

Els Killing weekend han explicat la seva trajectòria com artistes i dissenyadors de moda i han transmès un missatge molt encoratjador per a totes les persones que es vulguin dedicar a qualsevol disciplina artística. Els representants i creadors de la marca manresana han volgut destacar les diverses emocions que els i les joves poden sentir a l´hora d´emprendre un camí propi: la por, la il·lusió, la inseguretat, sortir de la zona de confort, etc. Killing weekend és una marca de moda ètica, local i sostenible i que a més a més es fabrica al territori.

Les exposicions de totes dues marques de moda, Míriam Ponsa i Killing weekend, es poden visitar de forma lliure a l´espai Jove Joan Amades – Oficina Jove del Bages (C/ Sant Blai, 14) fins al dia 19 d´abril. També s´hi exposen diferents materials d´ensenyaments artístics.