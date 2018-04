La concessionària ha ingressat per la zona blava 14 milions d'euros en 12 anys

L'empresa Eysa, concessionària de la zona blava de Manresa, va ingressar per la gestió d'aquest servei 14.070.302 euros del 2005 al 2016. Catorze milions d'euros (més IVA) en dotze anys.

Si s'hi afegeixen els anys de concessió que li queden fins al maig del 2023, la xifra final superarà els 23 milions d'euros més IVA. Una quantitat que, a banda de pagar la gestió de l'aparcament regulat en superfície de la ciutat, servirà per finançar les obres de l'aparcament de la Reforma, i la reurbanització de la plaça i l'entorn, tal com es va acordar en el pacte que va començar a fer-se efectiu el maig de l'any 2005.

De ben segur que quan es va plantejar l'operació, si s'haguessin sabut aquestes xifres, hi hauria hagut una mica més de debat polític i ciutadà.

L'acord garantia l'import resultant del 55% d'ocupació de les 654 places de zona blava que hi havia en aquell moment.

Aquest tant per cent d'ocupació només es va assolir l'any 2007, la resta ha estat per sota amb ocupacions mínimes del 44%. La diferència entre l'import garantit i la recaptació real ha arribat a tenir decalatges negatius del 20%.

En un negoci que es basa a pintar zones blaves i posar parquímetres, el paper dels vigilants també es deu veure afectat d'alguna manera pel fet que la concessió té una ocupació mínima garantida que ha generat quantitats superiors a 1,4 milions d'euros. En 12 anys, l'Ajuntament ha afegit 1.858.000 euros a la recaptació que feia Eysa amb els tiquets dels usuaris.

Són prop de 2 milions d'euros de diner públic, que vol dir que contribueixen a complir l'acord de la zona blava tant els que tenen vehicle i en són usuaris com els que no. D'altra banda, com que aquest acord es va fer per pagar el pàrquing de la Reforma i la reurbanització de l'espai públic de l'entorn, tant se val que ho siguin o no. Tot això amb una tarifa que ha passat de 0,72 euros per hora l'any 2005 a 1,86 euros per hora el 2016, amb un increment del 158%.

Per intentar reduir els diners que l'Ajuntament ha de posar de més cada any per la zona blava, fa 6 mesos es va aplicar una reordenació del servei. La reforma ha consistit a crear 515 noves places de zona blava, que sumades a les existents donen un total de 1.183 places, de les quals 721 places tenen un preu per aparcar una hora d'1,70 euros, i estacionar a les 462 places restants val 1,50 euros l'hora.

Fins a aquell moment, les 668 places que ja existien costaven 1,90 euros l'hora, així que hi ha una rebaixa de preu i un augment de places que caldrà veure quin resultat econòmic dóna.